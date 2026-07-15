Thủ tướng Lê Minh Hưng tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Lạng Sơn

Sáng 15/7, nhân chuyến công tác tại tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Lạng Sơn.

Tham gia đoàn có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đặng Hồng Đức; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và với lòng biết ơn vô hạn, Thủ tướng và đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Lạng Sơn.

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, có rất nhiều người con trên mọi miền đất nước đã lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, xả thân vì độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nghĩa trang Liệt sỹ Lạng Sơn (được xây dựng từ năm 1980, tọa lạc tại khối Hoàng Tân, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) là nơi an nghỉ vĩnh hằng của 488 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Máu đào của các anh, các chị đã tô thắm thêm màu cờ vinh quang của Tổ quốc, cho đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Trong số các mộ liệt sỹ đang an táng tại Nghĩa trang, có 81 mộ có đầy đủ thông tin, 245 mộ có một phần thông tin, 61 mộ chưa xác định được thông tin.

Nghĩa trang Liệt sỹ Lạng Sơn thường xuyên đón tiếp thân nhân liệt sỹ trong và ngoài tỉnh đến thăm viếng mộ, di chuyển hài cốt liệt sỹ; chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ dâng hương nhân dịp các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh theo chương trình, kế hoạch; tiếp nhận, tổ chức truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ do các đơn vị tìm kiếm quy tập bàn giao và tổ chức an táng hài cốt liệt sỹ được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sỹ.

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã thăm, tặng quà ông Vy Văn Nước, sinh năm 1948, là thương binh tỷ lệ tổn thương cơ thể 42%, hiện đang sinh sống tại khối 8, phường Đông Kinh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026)./.

Hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại tỉnh Lạng Sơn Sáng 15/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lạng Sơn, thăm gia đình người có công với cách mạng.