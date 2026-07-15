Thường trực Ban Bí thư dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Kỷ niệm 79 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), với truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, sáng 15/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (tỉnh Nghệ An) và dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến các chiến sỹ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ. Hằng năm, cứ đến ngày 27/7, Bác đều trực tiếp gửi thư, tặng quà, đi thăm các thương binh, gia đình liệt sỹ và viếng các anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang.

Trước lúc đi xa, Người vẫn không quên để lại những lời căn dặn trong Bản Di chúc lịch sử cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta: "Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, công việc đầu tiên đối với con người là chăm lo cho thương binh và những người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước."

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhân dân ta, vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới.

Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), 76 năm ngày truyền thống Lực lượng thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2026), 58 năm chiến thắng Đồng Lộc và 58 năm ngày hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2026), đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn thành kính dâng vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc.

Đây là nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ thanh niên xung phong trong cả nước; dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và thành viên đoàn công tác tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) có tổng diện tích 50 ha, là nơi 10 cô gái thanh niên xung phong Tiểu đội 4 (Tổng đội Thanh niên xung phong 55 tỉnh Hà Tĩnh) đã anh dũng hy sinh vào ngày 24/7/1968 trong lúc đang làm nhiệm vụ khi tuổi đời còn rất trẻ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tại phần mộ 10 nữ liệt sỹ Thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sự hy sinh anh dũng của các nữ thanh niên xung phong đã trở thành biểu tượng cống hiến to lớn của hàng triệu thanh niên vì nước quên thân, không tiếc tuổi xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tên tuổi 10 nữ anh hùng liệt sỹ mãi mãi được nhân dân cả nước và bạn bè trên thế giới nhắc đến như một kỳ tích anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Địa danh lịch sử Ngã ba Đồng Lộc bất tử đã đi vào lịch sử, trở thành địa chỉ đỏ tự hào, gần gũi và thiêng liêng của cách mạng Việt Nam, biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mãi mãi là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau./.

Hoạt động của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Nghệ An Sáng 15/7/2026, tại Nghệ An, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; thăm, tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.