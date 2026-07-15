Thủ tướng Lê Minh Hưng: Biến lợi thế cửa khẩu thành động lực tăng trưởng của Lạng Sơn

Sáng 15/7, tại Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng “hai con số;” giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương. Về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở ngành địa phương.

Tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng

Báo cáo của Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết, khắc phục những khó khăn, thách thức, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự quan tâm, phối hợp hiệu quả của các Bộ, ban, ngành Trung ương; sự đoàn kết, thống nhất của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân cùng quyết tâm chính trị cao và sự đổi mới trong phương pháp tổ chức thực hiện, 6 tháng đầu năm 2026, Lạng Sơn đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,02%; cơ cấu kinh tế được duy trì theo hướng tích cực, một số lĩnh vực có bước tăng trưởng khá.

Các động lực tăng trưởng lợi thế như kinh tế cửa khẩu, dịch vụ du lịch được khai thác hiệu quả. Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 57,69 tỷ USD, chiếm khoảng 11% tổng kim ngạch toàn quốc, tăng 42%.

Thu ngân sách nhà nước là điểm sáng, đạt trên 15.000 tỷ đồng, tương đương 112% dự toán.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 39,6% kế hoạch, cao hơn mức 35,5% bình quân cả nước. Lạng Sơn đã khẩn trương phê duyệt và triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch triển khai.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành cơ bản ổn định, thông suốt. Triển khai quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết số 57- NQ/TW của Bộ Chính trị; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được đẩy mạnh.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, giảm nghèo bền vững tiếp tục được quan tâm. Quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng; các hoạt động đối ngoại, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa với các địa phương biên giới nước bạn được đẩy mạnh.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã phân tích làm rõ những tiềm năng, thế mạnh, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình phát triển của tỉnh Lạng Sơn, cũng như giải đáp những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo thành phố.

Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của thành phố, cũng như các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả quan trọng bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế, thách thức mà tỉnh Lạng Sơn đang phải đối mặt, trong đó tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm thấp hơn mức bình quân cả nước, tạo áp lực rất lớn lên mục tiêu tăng trưởng hai con số của năm 2026.

Kết cấu hạ tầng giao thông còn hạn chế. Cơ cấu kinh tế của tỉnh phụ thuộc vào thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu và các ngành có giá trị gia tăng chưa cao.

Môi trường đầu tư kinh doanh, công tác cải cách thủ tục hành chính chậm được cải thiện, thuộc nhóm các địa phương có thứ hạng thấp nhất cả nước và đây là điểm nghẽn lớn đối với việc thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn.

Cùng với đó, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trong một số lĩnh vực quan trọng chưa đáp ứng yêu cầu. Việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh còn bị chậm tiến độ.

Thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao; số trường học đạt chuẩn quốc gia được công nhận thấp. Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn.

Trước tình hình đó và để triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt, cập nhật và quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; nhất là Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; các Nghị quyết số 109, 180, 168, 169 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm trong bối cảnh tăng trưởng thấp và nhiều khó khăn, tồn tại hiện hữu, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho tỉnh 6 tháng cuối năm và thời gian tới là rất nặng nề, thách thức, cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp; đặc biệt là cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy, cách nghĩ, cách làm; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; hành động quyết liệt, hiệu quả; kiên định, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lạng Sơn phải quyết liệt thực hiện kịch bản tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2026; lãnh đạo tỉnh cần theo dõi sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ để quyết tâm phấn đấu cả năm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên; đồng thời cần giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện; cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, từng ngành; tổng hợp, theo dõi, đánh giá kỹ các động lực tăng trưởng và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh định kỳ để kịp thời chỉ đạo.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cần xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới…; tập trung nguồn lực ưu tiên phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại-logistics biên mậu; nghiên cứu, đề xuất các mô hình kinh tế mới có tính đột phá như Khu thương mại tự do, Khu hợp tác kinh tế qua biên giới, làm động lực dẫn dắt các ngành công nghiệp, dịch vụ, nông lâm nghiệp hàng hóa phát triển theo chuỗi giá trị.

Cùng với đó, Lạng Sơn khẩn trương triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt điều chỉnh; cụ thể hóa mô hình tổ chức không gian “1 trục phát triển-2 hành lang kinh tế-3 vùng kinh tế-xã hội,” trong đó tập trung nguồn lực cho trục phát triển Đồng Đăng-Hữu Lũng và Vùng kinh tế động lực gắn với Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, làm hạt nhân dẫn dắt tăng trưởng của tỉnh, đặc biệt là rà soát kỹ qui hoạch các cụm, khu công nghiệp hiện có, xem xét tỷ lệ để có cơ sở thu hút đầu tư.

Đồng thời, tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%; kiên quyết điều chuyển vốn chậm sang dự án giải ngân tốt.

Nhanh chóng hoàn thành việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, theo đúng tinh thần Kết luận số 18; trong đó lưu ý bảo đảm đánh giá đầy đủ, hạch toán hiệu quả kinh tế xã hội, hiệu quả đầu tư, phân bổ có trọng tâm, trọng điểm; giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và quyết liệt giải ngân số vốn kéo dài sang năm 2026.

Nêu rõ Chính phủ đã thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay thành một Chương trình chung, Thủ tướng lưu ý tỉnh phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tiếp nhận, phân bổ và triển khai ngay các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 sau khi được Trung ương giao vốn.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu phải xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nhất là vướng mắc về giải phóng mặt bằng; ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối liên vùng và quốc tế theo Quy hoạch tỉnh như cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng, cao tốc Lạng Sơn-Thái Nguyên, cao tốc Lạng Sơn-Tiên Yên, tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Hà Nội-Đồng Đăng, các khu, cụm công nghiệp (Khu công nghiệp VSIP), các dự án hạ tầng cửa khẩu và Đề án cửa khẩu thông minh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Về vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, Thủ tướng đề nghị quán triệt và triển khai đồng bộ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ; rà soát quy hoạch, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê gắn với các khu, cụm công nghiệp và nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên y tế vùng sâu, vùng xa.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng quan trọng nhất theo định hướng Quy hoạch tỉnh; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thực hiện thực chất chuyển đổi số đồng bộ trên bốn trụ cột (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số).

Tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, huy động tối đa nguồn lực xã hội cho các dự án công nghiệp, năng lượng tái tạo và hạ tầng cửa khẩu.

Về việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh Trung ương không có chủ trương sáp nhập xã, phường trên diện rộng và vì vậy, tỉnh, thành phố cần chủ động rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã nếu thấy cần thiết, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật.

Đánh giá kỹ lưỡng chất lượng, năng lực, trình độ của cán bộ cấp xã, phường; tiếp tục điều động cán bộ từ các sở ngành để tăng cường cho các cơ sở; ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cơ sở nhưng gắn với năng lực địa phương.

Mặt khác, tỉnh Lạng Sơn cần triển khai quyết liệt thực chất, hiệu quả Nghị quyết số 57, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong mọi lĩnh vực.

Thực hiện quyết liệt Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Khung kiến trúc tổng thể số quốc gia sẽ sớm được ban hành và căn cứ vào đó, tỉnh sẽ hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể số của địa phương để đảm bảo kết nối đồng bộ, liên thông.

Đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng Quy hoạch tỉnh, gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và các sản phẩm du lịch biên giới đặc trưng.

Thủ tướng lưu ý phải quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới.

Chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027; tập trung hoàn thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp khởi công đợt 1, có kế hoạch đưa các trường vào vận hành hiệu quả ngay trong năm học mới. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, thân nhân liệt sỹ… nhân ngày 27/7.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; chủ động, tích cực triển khai công tác đối ngoại với Quảng Tây (Trung Quốc), xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tỉnh đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu; kịp thời thanh tra, kiểm tra, giám sát, cảnh báo, phòng ngừa sai phạm.

Giải đáp một số đề xuất cụ thể của tỉnh, Thủ tướng giao các Bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu nội dung để phối hợp xử lý và chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại tỉnh Lạng Sơn Sáng 15/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lạng Sơn, thăm gia đình người có công với cách mạng.