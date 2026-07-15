Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây trường học biên giới

Ngày 15/7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đến kiểm tra tiến độ dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn thành phố Huế.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, chủ đầu tư, các đơn vị thi công cùng lực lượng liên quan trong việc khẩn trương triển khai dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Phó Thủ tướng khẳng định vai trò quan trọng của các công trình đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội tại khu vực biên giới.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, chủ đầu tư, các đơn vị thi công tiếp tục tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ nhưng phải tuyệt đối bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và hiệu quả đầu tư.

Thành phố Huế chủ động xây dựng phương án tuyển sinh, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phù hợp; tập huấn công tác quản lý và vận hành mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp để khi các trường đi vào hoạt động sẽ phát huy hiệu quả ngay từ năm học đầu tiên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên giới, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã biên giới A Lưới 3 có diện tích xây dựng 4,86ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.527 học sinh (trong đó 160 học sinh nội trú), gồm khối lớp học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, ký túc xá, nhà ăn, nhà công vụ giáo viên, sân thể thao và các hạng mục phụ trợ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà động viên các đơn vị tham gia xây dựng trường biên giới tại xã A Lưới 4, thành phố Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngoài ra, dự án còn nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Hồng Thái và Trường Tiểu học Hồng Thượng nhằm phục vụ hơn 500 học sinh Tiểu học bán trú. Tổng mức đầu tư dự kiến 232 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã biên giới A Lưới 4 được xây dựng trên diện tích khoảng 4,99ha, phục vụ cho 1.842 học sinh (dự kiến có 200 học sinh nội trú). Dự án này xây dựng mới trường trung tâm và nâng cấp, cải tạo hai điểm trường hiện có tại thôn A Roàng 2 và Ka Roòng-A Hơ.

Hạng mục dự án gồm: Khối lớp học, khối hành chính-quản trị, nhà ăn bếp, ký túc xá học sinh-giáo viên, thư viện, khối phòng bộ môn, sân thể thao, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 278,5 tỷ đồng và hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới thành phố Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay, giá trị khối lượng thực hiện của Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã biên giới A Lưới 3 đạt khoảng 82%, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã biên giới A Lưới 4 đạt 72%.

Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công nhiều mũi để hoàn thành các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu phục vụ năm học mới 2026-2027.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách và Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân trên địa bàn./.

Tổ chức thi công khoa học đưa công trình trường nội trú liên cấp về đích đúng tiến độ Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học để đưa công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương về đích đúng tiến độ.