Thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa: Đồng thuận để kiến tạo những đổi thay

Không chỉ đặt nhiều kỳ vọng vào những đổi thay về hạ tầng, dịch vụ công và chất lượng cuộc sống, người dân hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm (Hà Nội) - hai địa phương đầu tiên của Thủ đô được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" - còn thể hiện sự đồng thuận, sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền trong quá trình triển khai mô hình mới.

Với sự chung sức của người dân và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, hai địa phương đang khẩn trương hoàn tất các bước chuẩn bị, hướng tới mục tiêu sớm đưa chủ trương vào cuộc sống ngay sau khi đề án được phê duyệt.

Niềm tin từ lòng dân

Vừa thoăn thoắt chuẩn bị đồ uống cho khách tại quán càphê của gia đình, bà Ngô Thị Miên (thôn Vân Nội, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi có nghe bà con trong thôn nói xã mình được chọn thí điểm xây dựng xã xã hội chủ nghĩa. Thực lòng, chúng tôi chưa hiểu hết về mô hình này, nhưng đều tin đây là một chủ trương tốt đẹp, hướng đến cuộc sống của người dân ngày càng thuận lợi hơn. Riêng tôi chỉ mong xã Phúc Thịnh sẽ ngày càng sạch đẹp, văn minh, an toàn. Việc xây dựng mô hình chắc chắn cần thời gian, nhưng người dân sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền, bởi cuối cùng chính mình là người được thụ hưởng những thành quả đó.”

Không chỉ người dân, đội ngũ cán bộ thôn - những người gần dân, sát dân nhất - cũng kỳ vọng mô hình mới sẽ tạo thêm động lực để nâng cao chất lượng cuộc sống ở cơ sở. Theo họ, điều quan trọng không chỉ là hoàn thành các tiêu chí, mà là những đổi thay cụ thể để người dân thực sự được hưởng lợi.

Ông Ngô Văn Nhu, Phó Trưởng thôn Vân Nội cho biết, qua nắm bắt tình hình thực tế, bà con trong thôn đều hồ hởi và bày tỏ sự đồng tình khi xã được lựa chọn thí điểm xây dựng xã xã hội chủ nghĩa. Điều mọi người mong đợi là những đổi thay thiết thực trong đời sống hằng ngày như hạ tầng giao thông, thủy lợi được đầu tư đồng bộ hơn; có thêm khu sinh hoạt cộng đồng, sân chơi, khu thể thao; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, nhất là đối với các hộ làm nông nghiệp.

Cùng với đó, kỳ vọng về chất lượng dịch vụ y tế được nâng lên, có thêm cơ hội việc làm và đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng phong phú. Điều quan trọng, người dân hiểu mình sẽ được thụ hưởng những thành quả phát triển, sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu của mô hình.

Đội ngũ cán bộ thôn xác định sẽ là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận và chung tay hiện thực hóa mô hình. Thành công của đề án không chỉ nằm ở việc hoàn thành các tiêu chí mà còn ở sự hưởng ứng, tham gia tích cực của mỗi người dân.

Cho rằng việc xã Phúc Thịnh được lựa chọn thí điểm là cơ hội để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên nền tảng những kết quả đã đạt được, ông Ngô Quốc Anh, Trưởng thôn Cán Khê (xã Phúc Thịnh) bày tỏ, mục tiêu của mô hình không chỉ hướng đến phát triển kinh tế mà còn chú trọng xây dựng môi trường sống văn minh, gìn giữ bản sắc văn hóa, phát triển các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Chính quyền xã Thư Lâm trực tiếp đến từng cơ sở sản xuất để phổ biến về mô hình xã xã hội chủ nghĩa, lắng nghe và đồng hành cùng người dân trong quá trình xây dựng nếp sống văn minh, bền vững. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Với vai trò trưởng thôn, ông sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chung sức thực hiện các tiêu chí, phát huy tinh thần xã hội hóa, xây dựng các phong trào văn hóa, thể thao và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Khi người dân có đời sống ổn định, được chăm lo đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần thì các tiêu chí về hạnh phúc mới thực sự đi vào cuộc sống.

Sẵn sàng cho chặng đường mới

Theo Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 8/7/2026 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa," xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm là hai địa phương đầu tiên của Thủ đô được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình mới, hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân và lấy chất lượng sống, sự hài lòng, hạnh phúc của người dân làm mục tiêu cao nhất trong mọi hoạt động quản trị.

Ngay sau khi Đề án thí điểm mô hình “xã Xã hội chủ nghĩa” được phê duyệt, hai xã được lựa chọn đã khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị, sẵn sàng cho một giai đoạn thí điểm mang nhiều kỳ vọng.

“Không thể chỉ ban hành một đề án chung rồi triển khai, mà phải cụ thể hóa đến từng tiêu chí, từng nhiệm vụ, từng cá nhân phụ trách để bảo đảm làm đến đâu chắc đến đó," Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thịnh Hoàng Hải Đăng chia sẻ với phóng viên TTXVN.

Ông Đăng cho biết, ngay sau khi Đề án được phê duyệt, địa phương đã vào cuộc, triển khai các phần việc cụ thể. Chỉ ít ngày sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU, Đảng ủy xã đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời công bố chương trình hành động của địa phương nhằm cụ thể hóa chủ trương này bằng những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sát thực tiễn.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Đảng ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân xã đến các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết, cụ thể hóa chủ trương của Thành ủy bằng 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với 54 tiêu chí; mỗi tiêu chí gắn với 1 kế hoạch cụ thể, bảo đảm nội dung, lộ trình, giải pháp và đơn vị chịu trách nhiệm rõ ràng. Đây là giai đoạn chuẩn bị có ý nghĩa quyết định, càng rà soát kỹ, phân công cụ thể bao nhiêu thì quá trình triển khai sau này càng thuận lợi, đồng bộ và hiệu quả bấy nhiêu.

Cũng khẩn trương bắt tay vào việc ngay sau khi có quyết định thí điểm xã xã hội chủ nghĩa, xã Thư Lâm đã tổ chức hội nghị trực tuyến để quán triệt Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và tổ chức thông tin truyền thông tới toàn thể nhân dân; giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị chuyên môn với Phòng Kinh tế là đơn vị thường trực. Các tiêu chí cụ thể được Ủy ban Nhân dân xã rà soát kỹ lưỡng và phân công rõ nhiệm vụ đến các phòng, ban, đơn vị.

Trên cơ sở danh mục các tiêu chí thuộc trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; phối hợp với các sở, ngành thành phố trong việc hướng dẫn chuyên môn, tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện.

Theo ông Nguyễn Thành Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thư Lâm, xã ưu tiên triển khai 4 mũi nhọn hành động đột phá về quy hoạch, đầu tư và phát triển hạ tầng kinh tế; môi trường; quản trị số; an ninh. Trong đó, xã phối hợp với các Sở, ngành đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu đô thị, ưu tiên nguồn lực đầu tư công kết hợp thu hút vốn ngoài ngân sách để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung và giao thông theo quy hoạch. Các dự án trọng điểm của thành phố như: Khu Đô thị đa mục tiêu, xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, Khu đô thị Liên Hà, Khu công nghiệp Đông Anh và 4 cụm công nghiệp được đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Địa phương chú trọng thúc đẩy kinh tế tập thể, hỗ trợ đầu ra cho các làng nghề truyền thống và ứng dụng khoa học công nghệ số để nâng cao giá trị sản xuất, tiêu thụ hàng hóa.

Bên cạnh đó, xã sẽ triển khai các dự án hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật quanh khu vực dân cư hiện có để thu gom nước thải về trạm xử lý cục bộ; triển khai kế hoạch đưa 2 cụm công nghiệp làng nghề Vân Hà và Liên Hà ra khỏi danh sách cụm công nghiệp để xử lý nước thải đồng bộ với nước thải sinh hoạt. Công tác quản lý chất thải nguy hại làng nghề, phân loại rác tại nguồn sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt. Về lâu dài, địa phương định hướng đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp mới để từng bước di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm ra khỏi khu dân cư.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thỏa, người giữ lửa tại phường múa rối nước Đào Thục (Thư Lâm, Hà Nội), tâm huyết với công tác bảo tồn di sản, góp phần phát triển văn hóa trong mô hình xã xã hội chủ nghĩa văn minh, nghĩa tình. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Trong công tác chuyển đổi số, xã sẽ thành lập "Tổ công nghệ số lưu động" đến từng thôn, tổ dân phố để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện chứng thực điện tử, cam kết nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình từ 29,1% lên tối thiểu 60% vào cuối năm 2026; tận dụng hệ thống Internet tại 58/58 nhà văn hóa thôn làm điểm tựa để phổ cập kỹ năng số ứng dụng cho 5% hộ kinh doanh cá thể còn lại chưa chuyển đổi số.

Đồng thời, xã sẽ chỉ đạo Công an xã áp dụng quy trình kiểm soát tiến độ theo tuần đối với công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm; quyết tâm nâng tỷ lệ giải quyết từ 72% lên đạt chỉ tiêu ngành giao (trên 90%), tuyệt đối không để tồn đọng hồ sơ...

Chung nhận định mọi hoạt động quản trị và phát triển đều phải lấy con người làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân, lãnh đạo hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm xác định sự đồng thuận, hài lòng của người dân chính là thước đo và cũng là yếu tố quyết định thành công của Đề án. Dù việc triển khai thí điểm mô hình xã xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ thực tiễn và chưa có một cơ chế vận hành hoàn chỉnh, song cả hai địa phương đều đã chủ động vào cuộc với tinh thần khẩn trương, bài bản, quyết tâm cụ thể hóa các mục tiêu của Đề án ngay từ những bước chuẩn bị đầu tiên. Sự chủ động ấy là cơ sở để kỳ vọng mô hình sẽ sớm đi vào cuộc sống và mang lại những chuyển biến tích cực cho người dân.

Một chủ trương chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi nhận được sự đồng thuận của người dân. Từ những cuộc trò chuyện với cán bộ cơ sở và người dân hai xã, dễ nhận thấy điểm chung không nằm ở những kỳ vọng lớn lao, mà ở mong muốn rất đời thường: con đường thuận tiện hơn, mương máng thông thoáng hơn, có thêm sân chơi cho trẻ em, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, thanh niên có thêm cơ hội việc làm...

Chính những thay đổi cụ thể ấy sẽ là thước đo rõ nhất cho thành công của mô hình xã xã hội chủ nghĩa. Cùng với niềm tin và kỳ vọng vào những đổi thay thiết thực, người dân sẵn sàng chung tay với chính quyền để hiện thực hóa mô hình xã xã hội chủ nghĩa. Sự đồng thuận ấy cũng là nền tảng để hai địa phương khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, quyết tâm đưa chủ trương sớm trở thành hiện thực./.

Hà Nội thực hiện thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa," lựa chọn 2 xã liền kề là Phúc Thịnh và Thư Lâm để triển khai song song.