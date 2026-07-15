Đảng ủy Chính phủ: Giải quyết tốt điểm nghẽn trong khâu tổ chức thực hiện

Sáng 15/7, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2026 với các đảng ủy trực thuộc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì Hội nghị.

Nâng cao năng lực, hiệu quả, tính thực chất trong khâu tổ chức thực hiện

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến cho biết Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành ban hành, đôn đốc thực hiện 11 nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Đồng thời, chỉ đạo cải cách thể chế, cơ chế, chính sách, kiên quyết giải quyết tình trạng nợ đọng văn bản, quy định chi tiết khi ban hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Bên cạnh đó, Đảng ủy Chính phủ tham mưu tổ chức sơ kết 1 năm vận hành hệ thống chính trị và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động thời gian tới; báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc cho các dự án vi phạm trong lĩnh vực đất đai trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực; tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao để đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến cho rằng nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc là rất lớn.

Đảng ủy các bộ cần đề xuất giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể đối với từng cấp ủy, phấn đấu cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026; trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ...

Báo cáo do Phó Bí thư Lại Xuân Lâm trình bày cho thấy Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, trong đó đổi mới mang tính điểm nhấn là đã nâng cao năng lực, hiệu quả, tính thực chất trong khâu tổ chức thực hiện với phương pháp khoa học, ngắn gọn, rõ ràng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, dân vận tiếp tục được duy trì nền nếp, gắn với tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đáng chú ý, Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, chủ động hoàn thành những nhiệm vụ, công việc trọng tâm để cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, nhất là cải cách hành chính, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế... để giải phóng nguồn lực cho phát triển. Nhờ đó, kinh tế-xã hội tiếp tục đạt kết quả tích cực.

GDP quý 2 ước tăng 8,39%, 6 tháng tăng 8,18%; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng, bằng 62% dự toán và tăng 17,4%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1,8 triệu tỷ đồng, tăng gần 13%.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Chính phủ đã ban hành 123 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai các nhiệm vụ về công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi, Giải báo chí toàn quốc Búa liềm vàng...

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ ban hành 36 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2026; đồng thời trình 73/94 đề án được giao trong Chương trình làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, trong đó có nhiều đề án quan trọng, tác động lớn.

Tại hội nghị, đảng ủy các bộ, ngành đã tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tham mưu Chính phủ điều hành chính sách tiền tệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý công tác chuyên môn...

Điểm nghẽn không còn là thể chế mà là tổ chức thực hiện

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận các Đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Trong bối cảnh 6 tháng đầu năm nhiều khó khăn, thách thức, với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, trong đó có Đảng bộ Chính phủ và Đảng bộ các bộ, ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lần đầu tiên sau 11 năm chúng ta đã đạt mức tăng trưởng 8,18% trong 6 tháng.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2026, để đạt được tăng trưởng trên 10% thì 6 tháng cuối năm phải tăng ít nhất 11,9%. Do vậy, toàn Đảng bộ phải tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao hơn, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ.

“6 tháng cuối năm phải quyết tâm hơn nữa, phối hợp tốt giữa các bộ, ngành với các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp, trong cả hệ thống chính trị để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch của năm 2026,” Phó Thủ tướng nêu yêu cầu.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ lưu ý toàn Đảng bộ tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình tổ chức triển khai, thể chế hóa chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các Đảng bộ trực thuộc.

Nhấn mạnh yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cần cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ gắn với tiến độ rất cụ thể, theo tinh thần “6 rõ,” đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu phải xác định rõ người chủ trì, người chịu trách nhiệm để có căn cứ đôn đốc, giám sát, kiểm tra.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Cho biết các bộ, ngành đang xây dựng và sửa đổi nhiều luật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ khẳng định sẽ làm tốt hơn công tác xây dựng thể chế, tạo điều kiện cho tăng trưởng.

“Thể chế không còn là điểm nghẽn mà điểm nghẽn hiện nay chính là khâu tổ chức thực hiện,” nhấn mạnh điều này, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu các cấp ủy giải quyết tốt điểm nghẽn này. Phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tổ chức thực hiện, đồng thời đánh giá cán bộ đúng hơn, thực chất hơn.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị Đảng bộ tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, Quy định số 19-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng.

Tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số, chủ động nắm bắt định hướng dư luận xã hội, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức tốt cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng trong Đảng của Đảng bộ Chính phủ lần thứ hai năm 2026.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, triển khai công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc.

Xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại Đảng bộ trực thuộc Chính phủ, tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương./.

Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng ủy Chính phủ tiếp tục triển khai nghiêm túc, thực chất Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

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