Hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026

Năm 2026 có tổng số 1.241.914 thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, trong đó 874.811 thí sinh đã đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng, với tổng số 7.180.860 nguyện vọng.

Sáng 15/7/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về số lượng thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ. Cụ thể, năm 2026 có tổng số 1.241.914 thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Số thí sinh đã đăng ký xét tuyển là 874.811, với tổng số 7.180.860 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành học STEM là 467.590; với 2.368.179 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành học được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP là 331.693, với 1.291.839 nguyện vọng.

Theo kế hoạch tuyển sinh, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026, tất cả thí sinh phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến tương ứng với số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Đây là bước bắt buộc để các nguyện vọng được hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận hợp lệ./.