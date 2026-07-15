Lịch nộp lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đại học, cao đẳng, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026, thí sinh phải nộp lệ phí trực tuyến qua Hệ thống đăng ký xét tuyển.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đại học, cao đẳng, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026, thí sinh phải nộp lệ phí trực tuyến qua Hệ thống đăng ký xét tuyển.

Để tránh quá tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia lịch thanh toán lệ phí xét tuyển ở 34 tỉnh, thành thành 6 đợt khác nhau./.

Hôm nay, hạn cuối để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 17h45 ngày 13/7 đã có trên 797.700 thí sinh đăng ký nguyện vọng, trong đó, có 420.138 thí sinh lựa chọn các ngành STEM.