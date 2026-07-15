Multimedia

Infographics

Lịch nộp lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đại học, cao đẳng, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026, thí sinh phải nộp lệ phí trực tuyến qua Hệ thống đăng ký xét tuyển.

lich-nop-le-phi-xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-nam-2026.jpg

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đại học, cao đẳng, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026, thí sinh phải nộp lệ phí trực tuyến qua Hệ thống đăng ký xét tuyển.

Để tránh quá tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia lịch thanh toán lệ phí xét tuyển ở 34 tỉnh, thành thành 6 đợt khác nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xét tuyển đại học #Nộp lệ phí trực tuyến #Hệ thống đăng ký xét tuyển #Nguyện vọng đại học #Trực tuyến
Theo dõi VietnamPlus

Tuyển sinh đại học-cao đẳng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bán kết World Cup 2026: Pháp đại chiến Tây Ban Nha

Bán kết World Cup 2026: Pháp đại chiến Tây Ban Nha

Trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha được đánh giá là màn so tài cân bằng nhất giải đấu khi hai đội đều sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp cùng lối chơi giàu bản sắc.

Các trường hợp thực hiện xét tuyển viên chức

Các trường hợp thực hiện xét tuyển viên chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đáng chú ý là quy định về các trường hợp được xét tuyển, ưu tiên và tiếp nhận vào viên chức.

Nhân viên đổ xăng tại Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá xăng E10RON95-III ở mức 20.000 đồng/lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h00 ngày 9/7/2026 của Liên Bộ Công thương - Tài chính, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 19.191 đồng/lít (giảm 539 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).