Tuyển sinh đại học: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường rà soát dữ liệu

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học; các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học; các trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non, về việc rà soát công tác tuyển sinh.

Theo công văn, trong những ngày qua, báo chí và thí sinh phản ánh về việc một số trường đại học công bố thông tin tuyển sinh, hoặc yêu cầu thí sinh phải nộp (các) chứng chỉ tại cơ sở đào tạo không đúng với quy định, phần nào gây tâm lý lo lắng, bị động cho thí sinh.

Để cung cấp thông tin tuyển sinh năm 2026 đầy đủ, chính xác, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện đúng Quy chế, Hướng dẫn tuyển sinh và Kế hoạch tuyển sinh năm 2026. Các cơ sở đào tạo rà soát để bảo đảm các thông tin tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh quy định về tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các trường sử dụng dữ liệu như điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả học tập bậc trung học phổ thông, kết quả điểm thi đánh giá năng lực, kết quả điểm thi đánh giá tư duy, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ SAT... đã được thí sinh, các đơn vị liên quan cập nhật trên Hệ thống để thực hiện xét tuyển theo quy định tại Quy chế tuyển sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường tổ chức thực hiện việc rà soát dữ liệu tuyển sinh trước và trong quá trình xét tuyển, lọc ảo; cập nhật minh chứng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị về việc đã tổ chức rà soát lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Các trường tổ chức xét tuyển đúng quy định, đúng kế hoạch, công bằng, khách quan, minh bạch; đặc biệt lưu ý việc sử dụng và áp dụng quy định về tiêu chí phụ trong xét tuyển theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 15 Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT.

Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo rà soát bảo đảm công cụ xét tuyển của đơn vị xử lý đúng yêu cầu ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào chương trình đào tạo giáo viên, pháp luật, sức khỏe có chứng chỉ hành nghề đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của thông tin tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh, các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh, kết quả rà soát dữ liệu tuyển sinh, xét tuyển của cơ sở đào tạo./.

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