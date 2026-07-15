Bắc Ninh: Niềm đam mê bền bỉ của "Chàng trai Vàng" Olympic Vật lý Quốc tế

Từ một cậu học trò say mê môn Toán, Tạ Ngọc Minh, học sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Bắc Ninh đã quyết định chuyển hướng sang Vật lý với mong muốn trở thành nhà Vật lý học để nghiên cứu, giải thích quy luật của tự nhiên.

Sự lựa chọn ấy, cùng niềm đam mê bền bỉ và quá trình học tập nghiêm túc đã đưa em đến những thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế, em đã giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của Bắc Ninh.

Từ đam mê Toán học đến với cơ duyên môn Vật lý

Sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học, ngay từ nhỏ Tạ Ngọc Minh đã bộc lộ năng khiếu với các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là Toán học. Những năm học tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo - ngôi trường trọng điểm của thành phố Bắc Ninh (trước đây), em là thành viên đội tuyển Toán và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tuy nhiên, càng học, Minh càng bị cuốn hút bởi những câu hỏi về thế giới xung quanh. Với em, Toán học là công cụ để tư duy, còn Vật lý giúp giải thích vì sao các hiện tượng, quy luật tự nhiên.

Tạ Ngọc Minh cho biết em rất muốn khám phá thế giới với các hiện tượng mây, mưa, sấm, chớp, hay sự chuyển động của các sự vật, hiện tượng. Chính sự tò mò ấy đã nuôi dưỡng niềm đam mê Vật lý lớn dần theo năm tháng và trở thành động lực để em quyết định theo đuổi môn học này.

Quyết định ấy mở ra bước ngoặt quan trọng trên hành trình học tập của Minh. Thi đỗ vào lớp chuyên Vật lý, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, em được học tập trong môi trường có truyền thống đào tạo học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Với phương pháp học chủ động, luôn tìm tòi bản chất vấn đề thay vì ghi nhớ công thức, Minh nhanh chóng khẳng định năng lực và trở thành một trong những học sinh xuất sắc của đội tuyển Vật lý tỉnh.

Hai năm liên tiếp năm 2025 và 2026, Minh giành giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ Olympic quốc tế.

Tại Olympic Vật lý châu Á năm 2026 tổ chức ở Busan (Hàn Quốc), em giành Huy chương Bạc và là một trong những thí sinh có điểm số cao nhất của đội tuyển Việt Nam.

Tiếp đó, tại Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56 diễn ra ở Colombia từ ngày 4-12/7/2026, Minh xuất sắc đoạt Huy chương Vàng, góp phần đưa đội tuyển Việt Nam lập thành tích cao nhất từ trước đến nay tại đấu trường này.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Tạ Ngọc Minh cho rằng điều quan trọng nhất là luôn nghiêm túc trong học tập, tập trung tiếp thu đầy đủ kiến thức thầy cô truyền đạt trên lớp, đồng thời chủ động tìm tòi, nghiên cứu thêm tài liệu ở nhà để hiểu sâu bản chất của từng vấn đề.

Theo Minh, Vật lý là môn học đòi hỏi người học phải kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành. Bản thân em, khả năng về lý thuyết có ưu thế hơn, trong khi kỹ năng thực hành, thí nghiệm chưa thực sự nổi trội. Nhận ra hạn chế đó, em dành nhiều thời gian tự nghiên cứu, luyện tập các dạng bài thực nghiệm, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của thiết bị và rèn luyện phương pháp xử lý số liệu.

Quá trình kiên trì khắc phục điểm yếu không chỉ giúp em hoàn thiện kỹ năng mà còn từng bước biến hạn chế ban đầu thành thế mạnh, tạo nền tảng để đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi và các đấu trường khu vực, quốc tế.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Minh cho rằng trên hành trình chinh phục mục tiêu, áp lực là điều khó tránh khỏi. Sẽ có những lúc cảm thấy mệt mỏi, hoài nghi chính mình hoặc nghĩ rằng bản thân đang chậm hơn người khác. Tuy nhiên, theo Minh, mỗi người đều có một con đường riêng và điều quan trọng là kiên trì bước tiếp.

"Em mong các bạn và các học sinh hãy tin vào hành trình của mình, bước từng bước một. Dù đi nhanh hay chậm, mỗi bước tiến đều có ý nghĩa, miễn là mình không dừng lại. Hãy luôn nỗ lực hết sức, bởi dù kết quả cuối cùng có được như mong đợi hay không, nếu biết rằng bản thân đã cố gắng hết mình thì sẽ không phải hối tiếc và hoàn toàn có thể tự hào về hành trình mình đã trải qua," Minh chia sẻ.

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, Tạ Ngọc Minh cho biết, em mong muốn được gắn bó lâu dài với những công việc liên quan đến Vật lý, lĩnh vực mà em vô cùng yêu thích và em đã nộp hồ sơ vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Đồng hành cùng Minh trải qua suốt những năm học Trung học phổ thông, thầy Phạm Đình Hiệp, giáo viên Vật lý Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, cho biết điều nổi bật ở Tạ Ngọc Minh không chỉ là năng lực tư duy mà còn là tinh thần tự học, sự khiêm tốn và ý chí theo đuổi đến cùng những kiến thức khó. Em luôn dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu chuyên sâu, trao đổi với thầy cô và bạn bè để tìm lời giải tối ưu cho mỗi vấn đề.

Đặc biệt trong cuộc sống Minh được các bạn bè yêu quý bởi sự hòa đồng, sẻ chia, giúp đỡ bạn bè.

Việc Tạ Ngọc Minh giành Huy chương Vàng không phải là điều bất ngờ, ngay từ đầu, với năng lực nổi trội và phong độ ổn định trong suốt quá trình ôn luyện, Minh đã được các thầy, cô kỳ vọng sẽ mang vinh quang về cho quê hương bằng tấm Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế danh giá và em đã thành công.

Chia sẻ đam mê, tiếp thêm ngọn lửa truyền thống

Tạ Ngọc Minh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, luôn tìm tòi, nghiêm túc trong quá trình học. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Có mặt cùng đoàn học sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Bắc Ninh đón Ngọc Minh về sau khi em giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế, em Trần Phương Anh cho biết 3 năm học cùng Minh, em rất khâm phục bản lĩnh của Minh. Khi gặp vấn đề mới Minh thường xuyên tìm hiểu và đặt những câu hỏi để tìm nguyên nhân, nguyên lý hoạt động vì vậy Minh có thể hiểu sâu bản chất của vấn đề.

Bởi vậy, ngay từ khi học lớp 10, Minh đã bộc lộ khả năng của mình, đạt kết quả cao nhất trong khối, thậm chí bạn còn có năng lực vượt trội cùng tham gia các đội tuyển với các anh, chị lớp cao hơn.

Còn với Trần Đức Thái, lớp 10 chuyên Lý, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Bắc Ninh bày tỏ: Em rất vinh dự khi được cùng thầy cô và các bạn chúc mừng anh Tạ Ngọc Minh giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, mang vinh quang về cho đất nước và quê hương Bắc Ninh. Ngay từ những ngày đầu nhập học, em đã được nhà trường tạo điều kiện tham dự buổi gặp mặt, qua đó giúp em có thêm động lực để nỗ lực học tập, noi gương các thế hệ đi trước.

Với em, được học dưới mái trường có bề dày thành tích không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm, thôi thúc bản thân không ngừng rèn luyện, phấn đấu để góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống ấy.

Hành trình của Tạ Ngọc Minh cho thấy thành công không chỉ đến từ năng khiếu mà còn được bồi đắp bằng niềm đam mê, sự kiên trì và tinh thần không ngừng khám phá tri thức. Thành tích của em tiếp tục nối dài bảng vàng truyền thống học sinh giỏi quốc gia, quốc tế của Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh thế hệ học sinh Bắc Ninh năng động, sáng tạo và khát vọng vươn tới những đỉnh cao tri thức.

Vui mừng chào đón đoàn Việt Nam chiến thắng trở về bằng những bó hoa tươi cùng những cái ôm nồng ấm, ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đánh giá, kết quả đạt được của em Tạ Ngọc Minh đã góp phần làm dày thêm bảng vàng thành tích của đất học Bắc Ninh nói chung và Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh nói riêng.

Đây cũng chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để các thầy, cô giáo, các em học sinh tiếp tục phấn đấu vươn lên mang vinh quang về quê hương Bắc Ninh-Kinh Bắc.

Ngoài Tạ Ngọc Minh, Bắc Ninh có 2 học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang là Thân Đức Chính và Phùng Quang Hưng tham dự Olympic Sinh học Quốc tế 2026 từ ngày 12-19/7/2026.

Đây là niềm tự hào của ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, đồng thời khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn và truyền thống hiếu học của vùng đất Kinh Bắc, với kỳ vọng các em sẽ tiếp tục gặt hái thành tích cao, nối dài bảng vàng thành tích của học sinh Bắc Ninh trên đấu trường quốc tế./.

Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế: Việt Nam lọt top 7 đội có thành tích cao nhất Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế gồm 5 học sinh và đều đạt huy chương, với 4 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc.