Điện Biên tăng tốc lấy mẫu ADN, tìm lại danh tính hàng nghìn liệt sĩ

Điện Biên triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, lấy mẫu ADN cho 4.593 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Mỗi mẫu sinh phẩm là thêm hy vọng trả lại tên, quê hương cho những người đã hy sinh.

Tại tỉnh Điện Biên, Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai khẩn trương nhằm lấy mẫu ADN để xác định danh tính 4.593 phần mộ liệt sĩ chưa rõ tên tuổi.

Những người lính, nhân viên y tế và lực lượng quản trang lặng lẽ thực hiện từng công đoạn với mong muốn trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ sau nhiều thập kỷ.

Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là thêm một hy vọng để các liệt sĩ được trở về với quê hương, gia đình và người thân.

Đến hết năm 2026, Điện Biên phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu ADN, góp phần hiện thực hóa khát vọng tìm lại danh tính cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.