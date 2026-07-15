Các trường công bố điểm sàn xét tuyển các ngành lĩnh vực vi mạch bán dẫn

Ngày 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn 4431/BGDĐT-GDĐH năm 2026 thông báo chuẩn đầu vào chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn trình độ đại học.

Theo văn bản, với chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn, ngưỡng điểm môn Toán thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 là từ 7,5 điểm (trong nhóm 20% thí sinh cao nhất toàn quốc). Bên cạnh đó, thí sinh phải thuộc nhóm 25% thí sinh có điểm của tổ hợp môn xét tuyển cao nhất toàn quốc.

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng điểm sàn, các cơ sở giáo dục và đào tạo đã đồng loạt công bố ngưỡng xét tuyển các ngành lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực vi mạch bán dẫn năm 2026 là thí sinh phải đạt tối thiểu 7,5 điểm môn Toán, đồng thời phải đạt tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 22,75 điểm trở lên (không bao gồm điểm quy đổi từ các chứng chỉ tiếng Anh).

Cụ thể, mức điểm sàn này áp dụng cho 3 chương trình đào tạo mũi nhọn của Đại học Bách khoa Hà Nội bao gồm: ET1: Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; ET-E9: Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Chương trình tiên tiến); MS2: Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano.

Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn trình độ đại học với phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 theo một trong các tổ hợp xét tuyển A00, A01, X06, X07 là tổng điểm 3 môn thi phải đạt tối thiểu 21,5 điểm theo thang điểm 30, trong đó môn Toán từ 7,5 điểm trở lên.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng đã thông báo Chuẩn đầu vào chương trình đào tạo thạc sỹ tài năng và chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn trình độ đại học đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 của Học viện.

Cụ thể, với chương trình đào tạo thạc sỹ tài năng, tổng điểm các môn tổ hợp xét tuyển đạt từ 23,5 điểm trở lên. Với chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn trình độ đại học, tổng điểm các môn tổ hợp xét tuyển đạt từ 22,75 điểm trở lên, trong đó điểm thi môn Toán từ 7,5 điểm trở lên.

Chuẩn đầu vào trên đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Hơn 200 chuyên gia trong nước và quốc tế bàn thảo thiết kế, sản xuất vi mạch Hội thảo quốc tế WeFab 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 20/6, tại Hà Nội, thảo luận về thiết kế và chế tạo vi mạch tích hợp, công nghệ cảm biến, mô hình xây dựng và vận hành phòng thí nghiệm bán dẫn...