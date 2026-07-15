Phát động thi đua thúc đẩy tăng trưởng hai con số tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Ngày 15/7, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai giai đoạn 2026-2030.

Hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự lễ phát động.

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Nguyễn Hồng Quang cho biết phong trào thi đua nhằm hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương của Trung ương và địa phương trong việc quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, đưa Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành động lực kinh tế, góp phần vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Lễ phát động nhằm khơi dậy các nguồn lực và tiềm năng phát triển từ cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tối ưu hóa sản xuất, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp vào tăng trưởng của thành phố.

Lễ phát động còn là dịp các doanh nghiệp, các nhà đầu tư phản ánh những điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch, hạ tầng và đề xuất những giải pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và cạnh tranh, phát triển hạ tầng và quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai theo hướng hiện đại, bền vững.

Theo Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, năm 2026, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thành phố Đà Nẵng sẽ thu hút tổng vốn đầu tư mới đạt 800 triệu USD và đạt 5 tỷ USD giai đoạn 2026-2030.

Hiện tại, Khu kinh tế mở Chu Lai đã thu hút được 265 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 165.000 tỷ đồng, trong đó có 200 dự án trong nước và 65 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Trong giai đoạn 2021-2025, Khu kinh tế mở Chu Lai đã đóng góp cho ngân sách trên 82.000 tỷ đồng, riêng năm 2025 đóng góp khoảng hơn 21% tổng số thu ngân sách nội địa của thành phố Đà Nẵng mới.

Bên cạnh đó, Khu kinh tế mở Chu Lai đã tạo việc làm ổn định cho khoảng trên 45.000 lao động, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế trên cơ sở chủ động xây dựng, cập nhật thường xuyên danh mục các dự án trọng điểm, dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư phù hợp định hướng phát triển khu kinh tế và khu công nghiệp; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, có suất đầu tư lớn và hiệu quả sử dụng đất cao.

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tiếp tục xây dựng và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho các nhà đầu tư nghiên cứu và tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đầu tư của khu kinh tế, các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định về thuế, hải quan, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và các quy định có liên quan khác trong quá trình triển khai dự án.

Doanh nghiệp chủ động huy động các nguồn lực tài chính để giải ngân vốn đầu tư đạt tỷ lệ cao, cắt giảm tiêu hao năng lượng, đầu tư nâng cấp công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên, liên kết phát triển sản xuất, hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái bền vững./.

Thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng là cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, thực hiện chức năng quản lý trực tiếp đối với các khu kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.