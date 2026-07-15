Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, thương hiệu SJC giao dịch quanh mức 148,5 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay (15/7) tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, cùng đó tỷ giá trung tâm cũng cộng thêm 8 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 145,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng đi lên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 144-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều chiều bán ra. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 143,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.033 USD/ounce, tăng 10 USD so với phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 128,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng gần 20 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.233 đồng/USD, tăng 8 đồng so với chốt phiên trước.

Trái ngược với tỷ giá trung tâm, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại không có biến động. Theo đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.040-26.450 đồng/USD (mua vào-bán ra); BIDV giao dịch ở mức 26.070-26.450 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.060-26.435 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng tăng hơn 2% sau số liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng của Mỹ Sau khi số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ có lập trường bớt cứng rắn hơn trong chính sách tiền tệ, giá vàng thế giới tăng hơn 2%.