Giá vàng ngày 15/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới tăng hơn 2% trong phiên 14/7, sau khi số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có lập trường bớt cứng rắn hơn trong chính sách tiền tệ.

Đến 17 giờ 30 giờ GMT (0 giờ 30 phút sáng 15/7 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,6%, lên 4.063,78 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/7 trong đầu phiên.

Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên tăng 1,6%, lên 4.069,70 USD/ounce. Đồng USD giảm 0,6%, giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó hỗ trợ nhu cầu mua kim loại quý.

Theo một nhà giao dịch kim loại độc lập, giá vàng tăng mạnh sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho thấy lạm phát thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng.

Đáng chú ý, lạm phát toàn phần giảm mạnh, còn lạm phát cơ bản không tăng so với tháng trước, thay vì tăng 0,2% như dự báo. Điều này sẽ khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong các cuộc họp tháng 7 và tháng 9 giảm đáng kể.

Theo giới phân tích, việc các cuộc giao tranh quy mô lớn giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại sẽ khiến lạm phát toàn phần tăng cao ngay trong tháng này. Vì vậy, đà tăng của giá vàng nhiều khả năng sẽ bị giới hạn quanh mốc 4.200 USD/ounce trong vài phiên tới, trong khi giá bạc hoàn toàn có thể lên vùng 63-64 USD/ounce.

Lạm phát tăng cao có thể buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, gây sức ép lên các tài sản không sinh lời như vàng.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2%, lên 58,79 USD/ounce; giá bạch kim tăng 1,6%, lên 1.629,83 USD/ounce; trong khi giá palladium tăng mạnh 4,8%, lên 1.307,30 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 15/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 15/7:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji: