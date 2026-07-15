Giá vàng tăng hơn 2% sau số liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng của Mỹ

Giá vàng thế giới tăng hơn 2% trong phiên 14/7, sau khi số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có lập trường bớt cứng rắn hơn trong chính sách tiền tệ.

Đến 17 giờ 30 giờ GMT (00 giờ 30 phút sáng 15/7 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,6%, lên 4.063,78 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/7 trong đầu phiên. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên tăng 1,6%, lên 4.069,70 USD/ounce.

Đồng USD giảm 0,6%, giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó hỗ trợ nhu cầu mua kim loại quý.

Theo một nhà giao dịch kim loại độc lập, giá vàng tăng mạnh sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho thấy lạm phát thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng.

Đáng chú ý, lạm phát toàn phần giảm mạnh, còn lạm phát cơ bản không tăng so với tháng trước, thay vì tăng 0,2% như dự báo. Điều này sẽ khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong các cuộc họp tháng Bảy và tháng Chín giảm đáng kể.

Số liệu công bố cho thấy lạm phát tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 6/2026 chậm lại nhiều hơn dự kiến. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,5% trong 12 tháng tính đến hết tháng Sáu, sau khi tăng 4,2% trong tháng Năm.

Trong khi đó, lạm phát cơ bản không thay đổi so với tháng trước, sau khi tăng 0,2% trong tháng Năm. Sau khi số liệu được công bố, các nhà giao dịch đã từ bỏ kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra trong hai ngày 28-29/7.

Giới đầu tư hiện cũng hướng sự chú ý tới số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, dự kiến được công bố trong ngày 15/7 (giờ địa phương).

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Mỹ, Chủ tịch Fed Kevin Warsh một lần nữa khẳng định ưu tiên hàng đầu của ngân hàng trung ương hiện nay là đưa lạm phát trở về mục tiêu 2%.

Theo giới phân tích, việc các cuộc giao tranh quy mô lớn giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại sẽ khiến lạm phát toàn phần tăng cao ngay trong tháng này.

Vì vậy, đà tăng của giá vàng nhiều khả năng sẽ bị giới hạn quanh mốc 4.200 USD/ounce trong vài phiên tới, trong khi giá bạc hoàn toàn có thể lên vùng 63-64 USD/ounce.

Lạm phát tăng cao có thể buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, gây sức ép lên các tài sản không sinh lời như vàng.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2%, lên 58,79 USD/ounce; giá bạch kim tăng 1,6%, lên 1.629,83 USD/ounce; trong khi giá palladium tăng mạnh 4,8%, lên 1.307,30 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều phiên 14/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng ngày 14/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý Sáng 14/7, giá vàng giao ngay giảm 3% xuống mức 3.996,76 USD/ounce, ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 1/7, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 143,8-146,8 triệu đồng/lượng.

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