Giá dầu chạm mức cao nhất 1 tháng khi Mỹ tái áp đặt phong tỏa hàng hải với Iran

Giá dầu tăng khoảng 2%, lên mức cao nhất trong vòng một tháng trong phiên giao dịch 14/7, sau khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran, động thái được cho là sẽ làm giảm lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Kết thúc phiên, giá dầu Brent tăng 1,43 USD, tương đương 1,7%, lên 84,73 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,20 USD, tương đương 1,5%, lên 79,34 USD/thùng. Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp đưa giá dầu Brent lên mức cao nhất kể từ ngày 12/6 và dầu WTI lên mức cao nhất kể từ ngày 15/6.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu phần nào bị kìm hãm do lo ngại giá năng lượng leo thang sẽ làm gia tăng lạm phát, gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu và cuối cùng làm suy giảm nhu cầu tiêu thụ dầu. Đà tăng này cũng khiến dầu Brent tiếp tục nằm trong vùng "quá mua" theo phân tích kỹ thuật sang ngày thứ hai liên tiếp, lần đầu tiên kể từ tháng 3/2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại đề xuất thu phí 20% đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz để đổi lấy hoạt động bảo vệ an ninh hàng hải trong bối cảnh xung đột với Iran.

Thay vào đó, ông cho biết sẽ thúc đẩy các thỏa thuận đầu tư với các quốc gia vùng Vịnh. Trước đó, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt tấn công liên tiếp trong đêm thứ ba sau khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz.

Hôm 13/7, ông Trump tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với hoạt động vận tải biển của Iran và đưa ra đề xuất thu phí này. Chỉ vài giờ trước thời điểm khoản phí dự kiến có hiệu lực, ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho mọi tàu thuyền, ngoại trừ tàu của Iran.

Sau phát biểu này, giá dầu thô Mỹ có thời điểm chuyển sang giảm. Tuy nhiên, giá dầu nhanh chóng phục hồi sau khi xuất hiện thông tin hai tàu chở dầu của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bị tên lửa hành trình của Iran tấn công.

Trước khi xung đột Iran bùng phát, khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu được vận chuyển qua eo biển chiến lược này. Vào đầu tháng Bảy, khi thị trường tin rằng lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có thể được duy trì, giá dầu Brent và WTI đã quay về gần mức trước thời điểm Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran hôm 28/2.

Số liệu mới công bố cho thấy lạm phát tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 6 hạ nhiệt nhiều hơn dự kiến nhờ giá năng lượng giảm. Dù vậy, thị trường tài chính vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh ngày 14/7 tuyên bố sẽ "làm đúng trách nhiệm của mình" nếu đối mặt với sức ép từ Tổng thống Trump, người nhiều lần kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Thị trường dầu mỏ đang chờ báo cáo tồn kho hàng tuần của Viện Dầu khí Mỹ (API), dự kiến công bố trong ngày 14/7 (giờ địa phương), và báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự kiến công bố vào ngày 15/7.

Các nhà phân tích dự báo các công ty năng lượng đã rút khoảng 2,7 triệu thùng dầu thô khỏi kho dự trữ trong tuần kết thúc ngày 10/7. Nếu dự báo này chính xác, đây sẽ là lần thứ 13 trong vòng 14 tuần liên tiếp lượng dầu thô tồn kho của Mỹ sụt giảm. Con số này so với mức giảm 3,9 triệu thùng cùng kỳ năm ngoái và mức giảm trung bình 1,5 triệu thùng trong cùng giai đoạn của 5 năm gần đây (2021-2025)./.

Giá dầu tăng hơn 9% sau khi Mỹ thông báo phong tỏa trở lại các cảng biển Iran Khép lại phiên 13/7, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 7,29 USD (9,59%) lên mức 83,30 USD/thùng. Cùng lúc, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 6,73 USD (9,42%) lên 78,14 USD/thùng.