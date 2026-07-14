Mở rộng kết nối vận tải Việt Nam-Campuchia qua cửa khẩu Tân Nam-Meun Chey

Ngày 14/7, tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Bộ Giao thông Công chính Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị song phương trao đổi về việc áp dụng thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia tại cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun chey.

Tham dự hội nghị, phía Campuchia có ông Vasim Sorya và ông Ben Boran, Phó Quốc vụ khanh Bộ Giao thông Công chính Vương quốc Campuchia làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo tỉnh Prey Veng (Campuchia). Phía Việt Nam có bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và tỉnh Prey Veng (Campuchia) thời gian qua không ngừng được củng cố, đi vào chiều sâu thông qua nhiều chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới và tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa qua lại cửa khẩu.

Theo ông Nguyễn Hồng Thanh, cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey được công bố hoạt động cấp địa phương từ năm 2021 và chính thức khai trương ở quy mô cấp quốc gia vào ngày 8/12/2025 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ hai nước. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa tỉnh Tây Ninh và tỉnh Prey Veng; đồng thời, từng bước phát huy vai trò cửa ngõ giao thương giữa vùng Đông Nam Bộ của Việt Nam với khu vực miền Trung và miền Đông Campuchia.

Các số liệu cho thấy dư địa phát triển của cặp cửa khẩu này còn rất lớn. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Tây Ninh với Campuchia đạt 3,19 tỷ USD, chiếm 28,1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia. Riêng qua cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey đạt trên 139 triệu USD, chiếm khoảng 4,36% kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh với Campuchia; có khoảng 10.000 lượt phương tiện và 9.000 lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu.

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu đạt khoảng 54 triệu USD, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2025; số lượt phương tiện xuất nhập biên đạt 4.719 lượt; số lượt người xuất nhập cảnh đạt khoảng 17.000 lượt, tăng 335% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, những con số này phản ánh nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách qua cửa khẩu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, đóng góp vào mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Campuchia lên 20 tỷ USD vào năm 2030.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, tỉnh Tây Ninh đang triển khai đầu tư tuyến đường kết nối cửa khẩu quốc tế Tân Nam với Quốc lộ 22B thông qua việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh 791 và 788; đồng thời triển khai dự án cao tốc Gò Dầu-Xa Mát kết nối với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài vừa được khởi công ngày 1/7/2026, từng bước hình thành trục giao thông liên vùng phục vụ lưu thông hàng hóa và hành khách.

Tuy nhiên, do cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey chưa được áp dụng đầy đủ các cơ chế vận tải đường bộ quốc tế theo Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia và các nghị định thư liên quan nên phương tiện vận tải của hai nước vẫn gặp nhiều hạn chế trong hoạt động vận chuyển hàng hóa. Hiện việc giao nhận hàng chủ yếu thực hiện theo hình thức đi-về trong ngày hoặc sang tải tại khu vực biên giới theo thỏa thuận giữa tỉnh Tây Ninh và tỉnh Prey Veng.

Ông Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh việc sớm đưa cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey vào phạm vi áp dụng Hiệp định vận tải đường bộ giữa hai nước là yêu cầu cấp thiết nhằm giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của hai địa phương cũng như hai quốc gia. Đồng thời, tỉnh Tây Ninh đề nghị Bộ Giao thông Công chính Vương quốc Campuchia và Bộ Xây dựng Việt Nam phối hợp triển khai dự án nâng cấp, mở rộng cầu hữu nghị Tân Nam-Meun Chey để đồng bộ hạ tầng kết nối theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ hai nước thống nhất.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Đại diện phía Campuchia, Phó Quốc vụ khanh Bộ Giao thông Công chính Ben Boran đánh giá việc nâng cấp cặp cửa khẩu lên cửa khẩu quốc tế là kết quả quan trọng thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy thương mại và hội nhập khu vực.

Ông Ben Boran tin tưởng việc triển khai hiệu quả Hiệp định vận tải đường bộ sẽ tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp, người dân hai nước, đồng thời khẳng định Campuchia sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam để hoàn thiện các cơ chế cần thiết, bảo đảm hoạt động vận tải qua cửa khẩu diễn ra thông suốt và hiệu quả.

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền cho biết hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước về tăng cường kết nối giao thông và tạo thuận lợi cho vận tải qua biên giới. Hai bên thống nhất áp dụng đầy đủ các quy định của Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia cùng các nghị định thư liên quan đối với cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey. Theo đó, sau khi được hai Chính phủ thống nhất nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế và chính thức đưa vào hoạt động, cặp cửa khẩu Tân Nam-Meun Chey đã được áp dụng các cơ chế vận tải đường bộ quốc tế tương tự các cặp cửa khẩu quốc tế khác giữa Việt Nam và Campuchia, tạo cơ sở pháp lý để phương tiện vận tải của hai nước lưu thông thuận lợi.

Tại hội nghị đại diện Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông Công chính Vương quốc Campuchia đã ký Biên bản cuộc họp song phương, thống nhất triển khai thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ hai nước và các nghị định thư liên quan đối với cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey, thống nhất cách hiểu và áp dụng Khoản 2 Điều 3 Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ký ngày 26/2/2019. Quy định này là cơ sở pháp lý để áp dụng Hiệp định vận tải đường bộ đối với tất cả các cặp cửa khẩu quốc tế giữa hai nước, trong đó có cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey.

Hai bên cũng thống nhất báo cáo Bộ trưởng của hai nước về kết quả hội nghị. Sau khi hoàn tất các thủ tục nội bộ theo quy định pháp luật của mỗi nước và thông báo cho nhau qua đường ngoại giao, các cơ quan có thẩm quyền sẽ triển khai cấp giấy phép liên vận quốc tế và tổ chức hoạt động vận tải đường bộ qua cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey theo đúng quy định.

Đối với việc sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ, hai bên thống nhất đưa nội dung rà soát, sửa đổi, bổ sung vào chương trình Hội nghị thường niên về vận tải đường bộ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Giao thông Công chính Vương quốc Campuchia, dự kiến tổ chức tại Siem Reap (Campuchia) vào tháng 8/2026, nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong hoạt động vận tải đường bộ giữa hai nước.

Về hạ tầng kết nối, phía Việt Nam thông báo chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng cầu hữu nghị kết nối cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey bằng nguồn vốn của Chính phủ Việt Nam.

Hai bên thống nhất đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Ban Hành chính tỉnh Prey Veng phối hợp hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đẩy nhanh tiến độ triển khai, phấn đấu khởi công dự án trong năm 2026, tạo tiền đề mở rộng kết nối giao thông, thúc đẩy thương mại biên giới và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới./.

Tây Ninh không để khoảng trống trong quản lý khu vực cửa khẩu, biên giới Tây Ninh là địa phương có gần 369 km đường biên giới, nhiều cửa khẩu và hoạt động thương mại biên giới diễn ra sôi động, vì vậy việc triển khai hiệu quả Nghị định 153 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.