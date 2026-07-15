Nhận định Argentina vs Anh: Messi và “truyền thống” phá hỏng giấc mơ của người Anh

Cuộc đụng độ kinh điển giữa Argentina và Anh lúc 02h00 ngày 16/7 tại bán kết World Cup 2026 hứa hẹn một màn đôi công rực lửa, cống hiến những pha bóng tốc độ và nghẹt thở cho người hâm mộ.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh trên sân Atlanta lúc 02h00 ngày 16/7 hứa hẹn mang đến những cảm xúc bóng đá sâu lắng. Đây không chỉ là màn tái hiện ký ức kinh điển mà còn là cuộc đọ sức đỉnh cao.

Đội tuyển Argentina bước vào trận đấu với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Hành trình của thầy trò Lionel Scaloni không hề dễ dàng khi họ phải trải qua những thời khắc chật vật, thậm chí cần hiệp phụ để đi tiếp. Tuy nhiên, lối chơi của đại diện Nam Mỹ giờ đây rất linh hoạt. Họ không phụ thuộc hoàn toàn vào Lionel Messi, bởi những Julian Alvarez hay Lautaro Martinez luôn biết cách lên tiếng đúng lúc để tạo sự khác biệt.

Ở bên kia chiến tuyến, đội tuyển Anh cũng chứng minh được sự kiên cường đáng nể. Đoàn quân của Thomas Tuchel liên tiếp tạo nên những màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh. Dù đối mặt với vài tổn thất về lực lượng nơi hàng phòng ngự, Tam sư vẫn tự tin hướng về phía trước nhờ phong độ chói sáng của Jude Bellingham cùng Harry Kane. Sẽ là một cuộc đụng đầu nghẹt thở trong từng tình huống trên sân lẫn những toan tính chiến thuật chặt chẽ. Số phận trận đấu có thể được định đoạt trong hiệp phụ./.