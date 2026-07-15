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Khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp do cài đặt phần mềm Microsoft trái phép

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can liên quan đến hoạt động cài đặt trái phép phần mềm Microsoft trên máy tính cung cấp cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp.

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Bản tin 60s ngày 15/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp do cài đặt phần mềm Microsoft trái phép.

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(Vietnam+)
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