Bản tin 60s ngày 15/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:
Khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp do cài đặt phần mềm Microsoft trái phép.
Bộ Công an đề xuất tập trung dữ liệu giám sát hành trình về Cục Cảnh sát giao thông.
Triệt phá đường dây mại dâm nam, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Bắt khẩn cấp 2 tài xế Porsche và Mitsubishi ẩu đả giữa ngã tư trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
Nga tiếp tục tập kích cảng và tàu phục vụ quân đội Ukraine.
Israel gia hạn cấm bay tới Dubai.
Thủ tướng Ukraine từ chức trong đợt cải tổ chính phủ./.