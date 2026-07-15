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Điện Biên: Tiếp nhận 39 khẩu súng do người dân tự giác giao nộp

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã thu hồi 39 khẩu súng các loại và bàn giao cho Công an tỉnh xử lý theo quy định, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Trung Kiên
Quang cảnh buổi bàn giao 39 khẩu súng các loại giữa các đơn vị. (Ảnh: TTXVN phát)
Quang cảnh buổi bàn giao 39 khẩu súng các loại giữa các đơn vị. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/7, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội PC06, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức bàn giao, tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do lực lượng Biên phòng tỉnh Điện Biên thu hồi từ công tác đấu tranh, vận động quần chúng nhân dân giao nộp.

Tại buổi bàn giao, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã bàn giao 39 khẩu súng các loại, trong đó có 25 khẩu súng kíp, 9 khẩu súng nén khí, 3 khẩu súng hơi cồn và 2 khẩu súng tự chế.

Toàn bộ số vũ khí trên đều đã qua sử dụng, cũ, hoen rỉ và được vô hiệu hóa tính năng hoạt động trước khi bàn giao.

Việc giao nhận được thực hiện theo đúng quy trình: hai bên đồng kiểm đếm thực tế từng chủng loại, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn và lập biên bản thống nhất.

Đây là hoạt động cụ thể hóa thực hiện Kế hoạch số 01/KHPH-PC06-PHÒNG NVBP ngày 04/3/2026 giữa hai đơn vị trong công tác phối hợp đấu tranh ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới.

Trước đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng," phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn nắm tình hình, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ còn lưu giữ trái phép, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Việc bàn giao, tiếp nhận và tiêu hủy kịp thời số vũ khí tự chế, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân vùng biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
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