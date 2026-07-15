Toàn cảnh World Cup: Đội tuyển Tây Ban Nha đã "bắt chết" Mbappe bằng cách nào?

Tây Ban Nha trở thành đội tuyển đầu tiên giành quyền vào chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Pháp ở trận bán kết diễn ra trên sân Dallas.

Chiến thắng 2-0 đưa Tây Ban Nha lần đầu tiên kể từ năm 2010 góp mặt ở trận chung kết World Cup. Đội bóng xứ sở bò tót sẽ chờ đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Anh và Argentina để tranh ngôi vô địch vào ngày 19/7. Trong khi đó, Pháp sẽ bước vào trận tranh hạng Ba sau khi khép lại hành trình chinh phục chiếc cúp vàng.

Dù tuyển Pháp dừng bước ở bán kết World Cup 2026, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn đi vào lịch sử khi trở thành nhà cầm quân có số trận dẫn dắt nhiều nhất tại các kỳ World Cup./.