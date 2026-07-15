Xem trực tiếp Anh-Argentina ở bán kết World Cup 2026 trên kênh nào?

Vào lúc 2g sáng 16/7 (theo giờ Việt Nam), Anh và Argentina sẽ bước vào "đại chiến" trên sân Atlanta để tranh tấm vé vào chung kết World Cup 2026.

Trận cầu hứa hẹn cân bằng và kịch tính khi cả hai đội tuyển bước vào trận bán kết với phong độ ấn tượng khi đều duy trì thành tích bất bại từ đầu giải.

Tại World Cup 2026, cả Anh và Argentina cùng sở hữu thông số tương đồng trong 6 trận gần nhất khi cùng có được 4 chiến thắng và 2 trận hòa (tính thời gian thi đấu chính thức).

Đáng chú ý, cả Anh và Argentina đều vừa phải trải qua vòng tứ kết nhọc nhằn. Anh đánh bại Na Uy 2-1 sau 120 phút căng thẳng, trong khi Argentina cũng cần 2 hiệp phụ để vượt qua Thụy Sĩ 3-1.

Trận bán kết World Cup 2026 cũng là lần thứ 6 hai đội tuyển có dịp chạm trán nhau ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở 5 lần chạm trán nhau trước đó, Anh giành 3 chiến thắng nhưng Argentina lại chiếm ưu thế ở các trận knock-out khi thắng 2/3 lần đối đầu mang tính loại trực tiếp.

Tái ngộ sau 24 năm, cả Anh và Argentina nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn, tính kỷ luật trong lối chơi và hy vọng các ngôi sao sẽ tỏa sáng đúng lúc để giúp đội nhà đi tiếp.

Ở giải đấu năm nay, bộ đôi Harry Kane và Jude Bellingham tỏa sáng khi cùng có 6 bàn để giúp Anh tiến sâu, trong khi Argentina vẫn đang gây ấn tượng nhờ màn trình diễn thăng hoa của Lionel Messi (8 bàn).

Đội thắng ở cặp đấu này sẽ tiến vào chung kết để đối đầu Tây Ban Nha - đội đã vượt qua Pháp 2-0 ở bán kết 1.

Trận đấu giữa Anh và Argentina sẽ được trực tiếp trên kênh VTV3, VTV6, VTVgo./.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 16/7: Anh-Argentina tranh vé chung kết Anh và Argentina sẽ "đại chiến" trên sân vận động Atlanta vào lúc 2g sáng 16/7 (theo giờ Việt Nam) để tranh tấm vé góp mặt ở chung kết World Cup 2026.