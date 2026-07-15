World Cup 2026: Cổ động viên Pháp tiếc nuối sau giấc mơ dang dở

Tiếng hò reo trước giờ bóng lăn nhanh chóng nhường chỗ cho những khoảng lặng kéo dài tại Trung tâm thể thao Louis Lumière ở quận 20 (Paris), nơi hàng trăm người hâm mộ tập trung theo dõi trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha tối 14/7.

Trong ngày Quốc khánh Pháp, giấc mơ góp mặt ở trận chung kết của "Les Bleus" đã khép lại, để lại trên khán đài là những ánh mắt thất thần, những tiếng thở dài và không ít sự tiếc nuối.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, hơn một giờ trước khi trận đấu diễn ra, các khán đài gần như kín chỗ. Người hâm mộ đủ mọi lứa tuổi khoác trên mình màu áo xanh truyền thống, quấn quốc kỳ Pháp trên vai, vẽ cờ ba màu lên má. Không khí ngày hội lan tỏa khắp sân vận động nhỏ, nơi tiếng trống, tiếng cười nói và những lời dự đoán về chiến thắng của đội nhà hòa cùng không khí Quốc khánh.

Khi trận đấu bắt đầu, mọi ánh mắt đều hướng về màn hình lớn. Mỗi pha lên bóng của đội tuyển Pháp đều nhận được những tràng pháo tay và tiếng hò reo cổ vũ.

Thế nhưng, khi Tây Ban Nha từng bước làm chủ thế trận, bầu không khí trên khán đài cũng dần thay đổi. Hai bàn thua liên tiếp khiến nhiều cổ động viên chết lặng. Có người ôm đầu tiếc nuối, có người lặng lẽ cúi xuống, trong khi nhiều em nhỏ vẫn chăm chú dõi theo màn hình với hy vọng đội nhà có thể tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Cổ động viên Loyd Hippocrate cho rằng kết quả cuối cùng khiến ông thất vọng bởi đội tuyển Pháp đã nhập cuộc khá tốt nhưng không duy trì được thế trận.

Theo ông, các cầu thủ mất bóng nhiều hơn thường lệ và gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi. "Tây Ban Nha chơi hay hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn. Dù vậy, tôi vẫn thấy đội tuyển Pháp đã chiến đấu đến cùng và có nhiều pha phòng ngự đáng khen," ông chia sẻ.

Không giấu được sự tiếc nuối, bà Naima Atmani cho biết gia đình bà đã đi khá xa để hòa vào bầu không khí cổ vũ trong ngày Quốc khánh với hy vọng được chứng kiến đội tuyển giành vé vào chung kết.

Bà Naima Atmani nói: "Chúng tôi muốn vừa mừng Quốc khánh vừa ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Pháp. Đáng tiếc điều đó đã không xảy ra." Theo bà, đội tuyển đã có một hành trình rất tích cực tại World Cup năm nay nhưng ở trận bán kết, các cầu thủ không còn duy trì được phong độ như những vòng đấu trước. Bà cho rằng có thể sự mệt mỏi sau chuỗi trận căng thẳng đã ảnh hưởng tới màn trình diễn của các cầu thủ.

Nhiều cổ động viên chăm chú theo dõi những phút cuối trận bán kết. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Trong khi đó, cổ động viên Moalla Safwen nhận định Tây Ban Nha xứng đáng giành chiến thắng nhờ lối chơi tập thể gắn kết hơn. Anh nhận xét đội tuyển Pháp đã không tạo đủ sức ép trong tấn công, trong khi đối thủ luôn biết cách khai thác khoảng trống và tận dụng cơ hội.

Anh cũng tiếc nuối một số tình huống mà Kylian Mbappé lựa chọn dứt điểm thay vì chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn. Theo anh, việc thay người cũng có thể được thực hiện sớm hơn để tạo thêm đột biến trong hiệp hai.

Cổ động viên Ferraz Rémi cho rằng tuyển Pháp vẫn quá phụ thuộc vào Mbappé. Anh nói: "Ở những trận đấu như thế này, người ta chờ đợi thủ lĩnh phải tạo ra khác biệt. Mbappé vẫn là cầu thủ xuất sắc, nhưng nếu muốn trở thành một thủ lĩnh thực sự, cậu ấy cần thể hiện nhiều hơn ở các trận cầu lớn."

Theo Rémi, đội tuyển Pháp cũng chưa khai thác hết khả năng của Ousmane Dembélé: "Dembélé không có nhiều bóng để phát huy sở trường. Nếu bóng được luân chuyển nhiều hơn sang cánh của cậu ấy, cục diện trận đấu có thể đã khác."

Còn với cổ động viên Thomas E., thất bại đến từ việc các cầu thủ đánh mất sự gắn kết đúng vào thời điểm quan trọng nhất. "Khi áp lực tăng lên, các cầu thủ bắt đầu mất bình tĩnh, phối hợp không còn nhịp nhàng như trước. Chúng tôi đều thất vọng vì kỳ vọng đội tuyển sẽ tiến vào chung kết," anh chia sẻ.

Thất vọng hơn cả là cổ động viên Bekshoudi Zak. Theo anh, tuyến giữa của đội tuyển Pháp gần như lép vế hoàn toàn trước đối thủ. "Chúng tôi có những cầu thủ rất khỏe nhưng lại không làm chủ được khu trung tuyến. Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu tốt hơn. Đây thực sự là một thất bại đáng quên."

Dù vậy, trong nỗi buồn vẫn có những tiếng nói đầy lạc quan. Cổ động viên Idris Negrouche thừa nhận Tây Ban Nha đã chơi hay hơn và hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng.

"Tôi vẫn tự hào về đội tuyển Pháp. Họ đã cống hiến một giải đấu đáng nhớ. Hôm nay chúng tôi buồn, nhưng người hâm mộ sẽ luôn đứng phía sau ‘Les Bleus’. Đội tuyển sẽ trở lại mạnh mẽ hơn," anh nói.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cổ động viên vẫn nán lại trên khán đài. Những lá cờ ba màu vẫn được khoác trên vai, nhưng không còn tung bay như trước. Không có những tiếng la ó hay chỉ trích, chỉ còn những cuộc trò chuyện nhỏ về những cơ hội đã bỏ lỡ và những điều có thể làm tốt hơn.

Giấc mơ vô địch World Cup của đội tuyển Pháp đã dừng lại trước ngưỡng cửa chung kết. Song với nhiều người hâm mộ có mặt tại Louis Lumière, thất bại này không làm vơi đi tình yêu dành cho "Les Bleus."

Trong đêm Quốc khánh, họ rời sân với nỗi buồn còn đọng lại, nhưng cũng mang theo niềm tin rằng đội tuyển sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn ở những giải đấu tiếp theo./.

Cận cảnh Tây Ban Nha hạ Pháp, thẳng tiến chung kết World Cup 2026 Đội tuyển Tây Ban Nha đã đánh bại Pháp 2-0 nhờ công Mikel Oyarzabal và Pedro Porro, để ghi tên mình vào trận chung kết World Cup 2026.