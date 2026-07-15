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World Cup 2026: Tây Ban Nha cán nhiều cột mốc lịch sử sau trận thắng Pháp

Chiến thắng trước Pháp không chỉ giúp đội tuyển Tây Ban Nha giành quyền vào chung kết World Cup 2026 mà còn cán nhiều cột mốc lịch sử.

Huy Khánh
Niềm vui của các cầu thủ Tây Ban Nha sau khi vào chung kết World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Niềm vui của các cầu thủ Tây Ban Nha sau khi vào chung kết World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tây Ban Nha tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 2-0 trước Pháp tại bán kết World Cup 2026 nhờ các pha lập công của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro.

Kết quả này không chỉ giúp "Bò tót" lần thứ 2 giành vé vào chung kết World Cup mà còn cán nhiều cột mốc lịch sử.

Cụ thể, với trận thắng Pháp, Tây Ban Nha đã nâng chuỗi trận bất bại lên con số 37, cân bằng kỷ lục của đội tuyển Italy dưới thời Roberto Mancini ở giai đoạn từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2021 (không tính các loạt sút luân lưu).

Trong chuỗi 37 trận bất bại, Tây Ban Nha đã giành 28 chiến thắng và 9 trận hòa trên mọi đấu trường.

Tây Ban Nha cũng đi vào lịch sử với tư cách là đội tuyển thứ 2 góp mặt ở chung kết World Cup khi mới chỉ để thủng lưới một bàn. Cột mốc này trước đó được Italy thiết lập tại World Cup 2006.

"La Roja" giờ đây đang đứng trước cơ hội trở thành đội đầu tiên khép lại giải đấu với số bàn thua ít nhất nếu giữ sạch lưới trong trận chung kết.

Ở World Cup 2026, Italy đã hòa Pháp 1-1 sau 120 phút trước khi đăng quang trên chấm luân lưu, qua đó kết thúc giải với tổng cộng 2 bàn thua.

Tại World Cup 2026, trận đấu mà "La Roja" phải nhận bàn thua là ở chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bỉ tại vòng tứ kết.

Không chỉ vậy, Tây Ban Nha còn đi vào lịch sử khi trở thành đội tuyển châu Âu đầu tiên thắng 8 trận liên tiếp ở vòng knock-out các kỳ World Cup và EURO.

Tại chung kết World Cup 2026, đối thủ của Tây Ban Nha sẽ là đội thắng ở cặp bán kết giữa Anh và Argentina, diễn ra vào 2g sáng 16/7 (theo giờ Việt Nam)./.

(Vietnam+)
#World Cup 2026 #Mikel Oyarzabal #Pedro Porro #Kỷ lục #Bất bại #Knock-out World Cup Tây Ban Nha
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WORLD CUP 2026

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