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Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 16/7: Anh-Argentina tranh vé chung kết

Anh và Argentina sẽ "đại chiến" trên sân vận động Atlanta vào lúc 2g sáng 16/7 (theo giờ Việt Nam) để tranh tấm vé góp mặt ở chung kết World Cup 2026.

Huy Khánh
Harry Kane sẽ so tài Messi ở bán kết World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Harry Kane sẽ so tài Messi ở bán kết World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tấm vé còn lại góp mặt ở chung kết World Cup 2026 sẽ được xác định sau trận "đại chiến" Anh-Argentina tại bán kết.

Cuộc đối đầu tại Atlanta (Mỹ) vào lúc 2g sáng 16/7 (theo giờ Việt Nam) sẽ nối dài lịch sử đối đầu đầy cảm xúc giữa hai nền bóng đá lớn.

Đây sẽ là lần thứ sáu hai đội tuyển chạm trán nhau tại ngày hội lớn nhất hành tinh; mở ra chương mới nhất trong mối kình địch kéo dài suốt 60 năm.

Ở 5 lần chạm trán nhau trước đó, Anh giành 3 chiến thắng nhưng Argentina lại chiếm ưu thế ở các trận knock-out khi thắng 2/3 lần đối đầu mang tính loại trực tiếp.

Mối duyên nợ giữa Anh và Argentina bắt đầu từ World Cup 1962 với chiến thắng 3-1 nghiêng về Anh ở vòng bảng.

Tam sư sau đó tiếp tục đánh bại Argentina 1-0 tại tứ kết trên hành trình lên ngôi vô địch trên sân nhà 4 năm sau đó. World Cup 1966 cũng lần lần duy nhất Anh đăng quang cho đến thời điểm hiện tại.

20 năm sau màn so tài đó, Argentina đã đánh bại Anh 2-1 ở tứ kết World Cup 2026 nhờ sự tỏa sáng của Diego Maradona với dấu ấn “Bàn tay của Chúa.”

Đến World Cup 1998, hai đội lại có dịp chạm trán nhau tại vòng 1/8 - trận đấu mà David Beckham trở thành tâm điểm khi bị truất quyền thi đấu sau cú đá trả đũa Diego Simeone. Ở trận đấu đó, Argentina đánh bại Anh 4-3 sau khi hai đội hòa nhau 2-2 trong 120 phút.

4 năm sau đó, David Beckham tiếp tục để lại dấu ấn nhưng lần này anh sắm vai người hùng khi thực hiện thành công quả đá phạt đền giúp Anh thắng Argentina 1-0 tại vòng bảng.

64 năm kể từ lần đầu gặp nhau, Anh và Argentina giờ đây lại đối đầu trong trận cầu quyết định đội bóng nào sẽ giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Với những gì đã thể hiện, trận bán kết giữa Anh và Pháp tại Atlanta hứa hẹn rất hấp dẫn và khó đoán đội bóng nào sẽ giành trọn niềm vui.

Đội thắng ở cặp Anh-Argentina sẽ đối đầu Tây Ban Nha ở chung kết./.

(Vietnam+)
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