Triển khai kế hoạch an ninh quy mô lớn trước bán kết Argentina-Anh

Chính quyền Argentina đã triển khai kế hoạch an ninh quy mô lớn tại thủ đô Buenos Aires nhằm bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn người hâm mộ theo dõi trận bán kết giữa Argentina và Anh vào ngày 15/7 (giờ địa phương), đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng Mỹ tại thành phố Atlanta - nơi diễn ra trận đấu.

Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires dẫn thông báo của Bộ An ninh Argentina cho biết các fan zone tập trung đông cổ động viên, đặc biệt tại công viên Palermo và khu vực Obelisco - địa điểm truyền thống diễn ra các hoạt động ăn mừng của người hâm mộ - sẽ được tăng cường lực lượng cảnh sát, kiểm soát giao thông và giám sát bằng hệ thống camera thông minh.

Trong suốt hành trình của đội tuyển Argentina tại World Cup, chính quyền thành phố Buenos Aires đã duy trì hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các fan zone, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng dù lượng người tập trung rất đông sau mỗi trận đấu.

Ngoài fan zone chính tại Palermo với màn hình LED cỡ lớn và nhiều hoạt động dành cho người hâm mộ, chính quyền Buenos Aires cũng phối hợp với các quận, huyện và nhiều địa phương trong vùng đô thị mở thêm các điểm xem bóng đá tập trung nhằm giảm áp lực cho khu vực trung tâm và tạo điều kiện để người dân theo dõi trận đấu trong môi trường an toàn.

Bộ trưởng An ninh Argentina, bà Alejandra Monteoliva, cho biết mục tiêu của lực lượng chức năng là bảo đảm người dân có thể cổ vũ và ăn mừng trong trật tự. Chính quyền cảnh báo sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi bạo lực, phá hoại tài sản công hoặc tấn công lực lượng an ninh.

Đối với trận bán kết diễn ra tại sân Mercedes-Benz ở Atlanta, Bộ An ninh Argentina cho biết đã phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và các cơ quan chức năng Mỹ xây dựng phương án bảo đảm an ninh do trận đấu được xếp vào nhóm có nguy cơ cao.

Trước trận đấu, đại diện FIFA, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cảnh sát Atlanta và Miami cùng các đoàn an ninh của Argentina và Anh đã họp tại Trung tâm Hợp tác Cảnh sát Quốc tế ở bang Virginia để đánh giá rủi ro và thống nhất các biện pháp bảo vệ.

Theo bà Monteoliva, khoảng 1.600 cảnh sát sẽ được huy động làm nhiệm vụ tại sân vận động và các khu vực lân cận. Người hâm mộ Argentina sẽ vào sân qua Cổng số 4, trong khi cổ động viên Anh sử dụng Cổng số 3 nhằm hạn chế nguy cơ va chạm trước trận đấu.

FIFA cũng quy định cấm mang vào sân các vật dụng, biểu ngữ hoặc cờ có nội dung chính trị, phân biệt chủng tộc hoặc mang tính khiêu khích.

Bộ An ninh Argentina cho biết nước này đã chia sẻ với phía Mỹ cơ sở dữ liệu của chương trình "Khán đài an toàn" (Tribuna Segura), trong đó có khoảng 33.000 người bị cấm vào sân do từng liên quan đến các hành vi bạo lực tại các sự kiện thể thao.

Nhờ cơ chế này, sự xuất hiện của các nhóm cổ động viên quá khích (hooligan) của Argentina tại World Cup được hạn chế đáng kể.

Trong thời gian giải đấu diễn ra, có thêm 13 cổ động viên Argentina bị đưa vào danh sách cấm sau khi sử dụng vé giả, tìm cách né tránh kiểm soát hoặc gây rối trật tự.

Huấn luyện viên Lionel Scaloni trước đó cũng kêu gọi người hâm mộ giữ bình tĩnh, nhấn mạnh trận bán kết với Anh chỉ là một trận đấu bóng đá và không nên để những yếu tố ngoài thể thao ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu cũng như bầu không khí trên khán đài./.

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