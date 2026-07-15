Đánh bại Pháp, Tây Ban Nha hiên ngang bước vào chung kết World Cup 2026

Tây Ban Nha đã ghi tên mình vào chung kết World Cup 2026 sau khi có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Pháp ở trận bán kết đắt giá nhất lịch sử.
Mikel Oyarzabal và Pedro Porro thay nhau lập công để mang niềm vui trọn vẹn về cho bóng đá Tây Ban Nha.
Mikel Oyarzabal phá vỡ thế cân bằng của trận đấu với bàn thắng từ chấm 11m ở phút 22 sau khi Yamal bị Digne bị phạm lỗi trong vòng cấm.
Đến phút 58, Pedro Porro phối hợp ăn ý với Dani Olmo, rồi tự mình dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ thành Maignan, ghi bàn thắng ấn định kết quả 2-0 cho Tây Ban Nha.
Kết quả này giúp Tây Ban Nha lần thứ 2 trong lịch sử góp mặt ở chung kết một kỳ World Cup và cũng là lần thứ 2 có cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá.
Đối thủ cuối cùng của Tây Ban Nha trên hành trình chinh phục ngôi vương World Cup 2026 sẽ là đội thắng ở cặp bán kết Anh-Argentina.
Bên kia chiến tuyến, thất bại trước Tây Ban Nha khiến Pháp chưa thể cân bằng thành tích 3 kỳ liên tiếp vào chung kết của Đức và Brazil, đồng thời thêm một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch.
Hai đội đã gặp nhau 38 lần trên mọi đấu trường. Tây Ban Nha nhỉnh hơn với 17 chiến thắng, Pháp thắng 13 trận, còn lại 8 trận hòa.
|5/6/2025
|Tây Ban Nha 5-4 Pháp
|UEFA Nations League (Bán kết)
|9/7/2024
|Tây Ban Nha 2-1 Pháp
|EURO 2024 (Bán kết)
|10/10/2021
|Tây Ban Nha 1-2 Pháp
|UEFA Nations League (Chung kết)
|28/3/2017
|Pháp 0-2 Tây Ban Nha
|Giao hữu quốc tế
|04/9/2014
|Pháp 1-0 Tây Ban Nha
|Giao hữu quốc tế
|26/3/2013
|Pháp 0-1 Tây Ban Nha
|Pháp 0-1 Tây Ban Nha
|16/10/2012
|Tây Ban Nha 1-1 Pháp
|Vòng loại World Cup 2014
|23/6/2012
|Tây Ban Nha 2-0 Pháp
|EURO 2012 (Tứ kết)
|3/3/2010
|Pháp 0-2 Tây Ban Nha
|Giao hữu quốc tế
|6/2/2008
|Tây Ban Nha 1-0 Pháp
|Giao hữu quốc tế
Đây là trận đấu đắt giá nhất trong lịch sử, khi có giá trị thị trường lên tới 2,74 tỷ euro.
Theo ước tính, giá trị thị trường của tuyển Pháp là 1,52 tỷ euro, trong khi Tây Ban Nha là 1,22 tỷ euro.
Pháp: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Barcola, Mbappe.
Tây Ban Nha: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal.
1': Trận đấu bắt đầu! Tây Ban Nha giành quyền giao bóng.
5': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao khi cả hai đội đều chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
9': Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sau tình huống Rabiot phạm lỗi với Olmo.
11': Từ chấm đá phạt, Yamal tung ra cú sút thẳng nhưng không thể đưa bóng vượt qua hàng rào tuyển Pháp.
16': Mbappe cò màn bứt tốc ấn tượng nhưng đã không thể vượt qua hàng thủ của Tây Ban Nha ra tung ra cú sút về phía khung thành đối phương.
20': Đội tuyển Tây Ban Nha được hưởng penalty sau tình huống phạm lỗi với Yamal.
22': Từ chấm đá phạt 11m, Mikel Oyarzabal đánh bại thủ thành Maignan để ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha.
30': Đội tuyển Pháp vừa nhận bàn thua, lại phải chịu tổn thất lớn khi Saliba không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương.
Lacroix được tung vào sân để thế chỗ Saliba.
37': Cầu thủ 2 đội liên tiếp tục hiện những cú sút về phía khung thành của nhau nhưng chưa thể có bàn thắng thứ 2.
38': Yamal có pha kiến tạo thuận lợi để Fabian Ruiz dứt điểm nguy hiểm nhưng đã bị hàng thủ Pháp ngăn cản thành công.
42': Thủ thành Simon đã pha băng ra để ngăn cản Mabppe có cơ hội băng xuống dứt điểm.
44': Pháp được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sau khi trọng tài xác định Luiz phạm lỗi. Tuy nhiên, vị "Vua áo đen" người El Salvador lại thay đổi quyết định ngay sau đó.
45': Hiệp 1 có 6 phút bù giờ.
45'+6: Hiệp 1 khép lại với kết quả 1-0 đang nghiêng về phía Tây Ban Nha.
46': Ngay đầu hiệp 2, Pháp đã có sự thay đổi người thứ 2. Rabiot rời sân nhường chỗ cho Manu Kone.
50': Đội tuyển Pháp vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Tây Ban Nha.
57': Doue được tung vào sân thay cho Barcola.
58': Pedro Porro ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha sau pha phối hợp ăn ý với Olmo.
61': Yamal vượt qua hàng thủ Pháp để sút tung lưới Maignan nhưng trọng tài xác định cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị.
65': Đội tuyển Pháp giờ buộc phải chơi dâng cao tìm kiếm bàn thắng, để hy vọng có thể tiếp tục hành trình tại World Cup 2026.
67': Mbappe thực hiện cú sút nguy hiểm nhưng bóng đã chạm chân Cucurella đi cắt mặt khung thành của Tây Ban Nha đi hết đường biên ngang.
73': Pháp tiếp tục có 2 sự thay đổi nhân sự. Cherki và Theo Hernandez được tung vào sân thay cho Olise và Digne.
74': Tây Ban Nha có sự thay đổi người đầu tiên. Oyarzabal rời sân nhường chỗ cho Torres.
78': Pedri và Marino vào sân thay cho Ruiz và Olmo.
81': Doue có cơ hội thuận lợi khi thủ thành băng lên cao nhưng cú sút cuối cùng của cầu thủ này lại quá thấp nên không thể thành bàn.
84': Tây Ban Nha cũng hết quyền thay người khi Llorente và Williams được tung vào sân thế chỗ Porro và Baena.
88': Pháp được hưởng quả đá phạt nguy hiểm nhưng Mbappe lại sút bóng quá cao so với khung thành của Simon.
90': Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
90'+7: Hết giờ! Tây Ban Nha thắng chung cuộc 2-0, để giành vé vào chung kết World Cup 2026.