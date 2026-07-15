Đánh bại Pháp, Tây Ban Nha hiên ngang bước vào chung kết World Cup 2026

Tây Ban Nha đã ghi tên mình vào chung kết World Cup 2026 sau khi có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Pháp ở trận bán kết đắt giá nhất lịch sử.

Mikel Oyarzabal và Pedro Porro thay nhau lập công để mang niềm vui trọn vẹn về cho bóng đá Tây Ban Nha.

Mikel Oyarzabal phá vỡ thế cân bằng của trận đấu với bàn thắng từ chấm 11m ở phút 22 sau khi Yamal bị Digne bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Đến phút 58, Pedro Porro phối hợp ăn ý với Dani Olmo, rồi tự mình dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ thành Maignan, ghi bàn thắng ấn định kết quả 2-0 cho Tây Ban Nha.

Kết quả này giúp Tây Ban Nha lần thứ 2 trong lịch sử góp mặt ở chung kết một kỳ World Cup và cũng là lần thứ 2 có cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá.

Đối thủ cuối cùng của Tây Ban Nha trên hành trình chinh phục ngôi vương World Cup 2026 sẽ là đội thắng ở cặp bán kết Anh-Argentina.

Bên kia chiến tuyến, thất bại trước Tây Ban Nha khiến Pháp chưa thể cân bằng thành tích 3 kỳ liên tiếp vào chung kết của Đức và Brazil, đồng thời thêm một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch.

Thành tích đối đầu Pháp-Tây Ban Nha Hai đội đã gặp nhau 38 lần trên mọi đấu trường. Tây Ban Nha nhỉnh hơn với 17 chiến thắng, Pháp thắng 13 trận, còn lại 8 trận hòa. 10 lần gặp nhau gần nhất 5/6/2025 Tây Ban Nha 5-4 Pháp UEFA Nations League (Bán kết) 9/7/2024 Tây Ban Nha 2-1 Pháp EURO 2024 (Bán kết) 10/10/2021 Tây Ban Nha 1-2 Pháp UEFA Nations League (Chung kết) 28/3/2017 Pháp 0-2 Tây Ban Nha Giao hữu quốc tế 04/9/2014 Pháp 1-0 Tây Ban Nha Giao hữu quốc tế 26/3/2013 Pháp 0-1 Tây Ban Nha Pháp 0-1 Tây Ban Nha 16/10/2012 Tây Ban Nha 1-1 Pháp Vòng loại World Cup 2014 23/6/2012 Tây Ban Nha 2-0 Pháp EURO 2012 (Tứ kết) 3/3/2010 Pháp 0-2 Tây Ban Nha Giao hữu quốc tế 6/2/2008 Tây Ban Nha 1-0 Pháp Giao hữu quốc tế Đắt giá nhất lịch sử Đây là trận đấu đắt giá nhất trong lịch sử, khi có giá trị thị trường lên tới 2,74 tỷ euro. Theo ước tính, giá trị thị trường của tuyển Pháp là 1,52 tỷ euro, trong khi Tây Ban Nha là 1,22 tỷ euro. Đội hình ra sân Pháp: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Barcola, Mbappe. Tây Ban Nha: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal. Pháp-Tây Ban Nha 0-0 1': Trận đấu bắt đầu! Tây Ban Nha giành quyền giao bóng. Pháp-Tây Ban Nha 0-0 5': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao khi cả hai đội đều chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Pháp-Tây Ban Nha 0-0 9': Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sau tình huống Rabiot phạm lỗi với Olmo. Pháp-Tây Ban Nha 0-0 11': Từ chấm đá phạt, Yamal tung ra cú sút thẳng nhưng không thể đưa bóng vượt qua hàng rào tuyển Pháp. Yamal (số 19) được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp Tây Ban Nha vượt qua Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN) Pháp-Tây Ban Nha 0-0 16': Mbappe cò màn bứt tốc ấn tượng nhưng đã không thể vượt qua hàng thủ của Tây Ban Nha ra tung ra cú sút về phía khung thành đối phương. Pháp-Tây Ban Nha 0-0 20': Đội tuyển Tây Ban Nha được hưởng penalty sau tình huống phạm lỗi với Yamal. Digne phạm lỗi với Yamal trong vòng cấm. (Ảnh: AFP/TTXVN) Pháp-Tây Ban Nha 0-1 22': Từ chấm đá phạt 11m, Mikel Oyarzabal đánh bại thủ thành Maignan để ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha. Mikel Oyarzabal ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN) Pháp-Tây Ban Nha 0-1 30': Đội tuyển Pháp vừa nhận bàn thua, lại phải chịu tổn thất lớn khi Saliba không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Lacroix được tung vào sân để thế chỗ Saliba. Pháp-Tây Ban Nha 0-1 37': Cầu thủ 2 đội liên tiếp tục hiện những cú sút về phía khung thành của nhau nhưng chưa thể có bàn thắng thứ 2. Pháp-Tây Ban Nha 0-1 38': Yamal có pha kiến tạo thuận lợi để Fabian Ruiz dứt điểm nguy hiểm nhưng đã bị hàng thủ Pháp ngăn cản thành công. Pháp-Tây Ban Nha 0-1 42': Thủ thành Simon đã pha băng ra để ngăn cản Mabppe có cơ hội băng xuống dứt điểm. Simon ngăn cản Mbappe ghi bàn. (Ảnh: AFP/TTXVN) Pháp-Tây Ban Nha 0-1 44': Pháp được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sau khi trọng tài xác định Luiz phạm lỗi. Tuy nhiên, vị "Vua áo đen" người El Salvador lại thay đổi quyết định ngay sau đó. Pháp-Tây Ban Nha 0-1 45': Hiệp 1 có 6 phút bù giờ. Pháp-Tây Ban Nha 0-1 45'+6: Hiệp 1 khép lại với kết quả 1-0 đang nghiêng về phía Tây Ban Nha. Pháp-Tây Ban Nha 0-1 46': Ngay đầu hiệp 2, Pháp đã có sự thay đổi người thứ 2. Rabiot rời sân nhường chỗ cho Manu Kone. Pháp-Tây Ban Nha 0-1 50': Đội tuyển Pháp vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Tây Ban Nha. Pháp-Tây Ban Nha 0-1 57': Doue được tung vào sân thay cho Barcola. Pháp-Tây Ban Nha 0-2 58': Pedro Porro ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha sau pha phối hợp ăn ý với Olmo. Pedro Porro nhân đôi cách biệt. (Ảnh: AFP/TTXVN) Pháp-Tây Ban Nha 0-2 61': Yamal vượt qua hàng thủ Pháp để sút tung lưới Maignan nhưng trọng tài xác định cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị. Pháp-Tây Ban Nha 0-2 65': Đội tuyển Pháp giờ buộc phải chơi dâng cao tìm kiếm bàn thắng, để hy vọng có thể tiếp tục hành trình tại World Cup 2026. Mbappe bế tắc trước hàng thủ của Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN) Pháp-Tây Ban Nha 0-2 67': Mbappe thực hiện cú sút nguy hiểm nhưng bóng đã chạm chân Cucurella đi cắt mặt khung thành của Tây Ban Nha đi hết đường biên ngang. Pháp-Tây Ban Nha 0-2 73': Pháp tiếp tục có 2 sự thay đổi nhân sự. Cherki và Theo Hernandez được tung vào sân thay cho Olise và Digne. Pháp-Tây Ban Nha 0-2 74': Tây Ban Nha có sự thay đổi người đầu tiên. Oyarzabal rời sân nhường chỗ cho Torres. Pháp-Tây Ban Nha 0-2 78': Pedri và Marino vào sân thay cho Ruiz và Olmo. Pháp-Tây Ban Nha 0-2 81': Doue có cơ hội thuận lợi khi thủ thành băng lên cao nhưng cú sút cuối cùng của cầu thủ này lại quá thấp nên không thể thành bàn. Pháp-Tây Ban Nha 0-2 84': Tây Ban Nha cũng hết quyền thay người khi Llorente và Williams được tung vào sân thế chỗ Porro và Baena. Pháp-Tây Ban Nha 0-2 88': Pháp được hưởng quả đá phạt nguy hiểm nhưng Mbappe lại sút bóng quá cao so với khung thành của Simon. Pháp-Tây Ban Nha 0-2 90': Hiệp 2 có 7 phút bù giờ. Pháp-Tây Ban Nha 0-2 90'+7: Hết giờ! Tây Ban Nha thắng chung cuộc 2-0, để giành vé vào chung kết World Cup 2026. Mbappe và tuyển Pháp có ngày thi đấu đáng quên. (Ảnh: AFP/TTXVN)