Đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất lớn trước thềm ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026 mà không có trung vệ Đỗ Duy Mạnh.

Theo VFF, sau quá trình theo dõi và đánh giá chuyên môn của đội ngũ y tế, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã quyết định tạo điều kiện để trung vệ Đỗ Duy Mạnh trở về câu lạc bộ tiếp tục điều trị chấn thương. Do cần thêm thời gian hồi phục hoàn toàn, Duy Mạnh sẽ không thể cùng đội tuyển tham dự ASEAN Championship 2026.

Theo đánh giá của bộ phận y tế, việc tiếp tục tập luyện và thi đấu ở thời điểm hiện tại có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Duy Mạnh.

Trên tinh thần đặt sức khỏe và sự nghiệp lâu dài của cầu thủ lên hàng đầu, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện đã thống nhất để Duy Mạnh trở về tiếp tục điều trị, đồng thời không đăng ký anh trong danh sách tham dự ASEAN Championship 2026.

Ông Kim Sang-sik cũng đã trực tiếp gặp gỡ, động viên Đỗ Duy Mạnh trước khi chia tay đội tuyển. Nhà cầm quân người Hàn Quốc động viên học trò tập trung điều trị để sớm hồi phục hoàn toàn, qua đó trở lại mạnh mẽ trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Duy Mạnh bị tái phát chấn thương đầu gối từ trước khi lên tập trung đội tuyển. Trong suốt thời gian hội quân chuẩn bị cho ASEAN Championship 2026, Đỗ Duy Mạnh luôn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và nỗ lực trong quá trình hồi phục.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik động viên Duy Mạnh. (Nguồn: VFF)

Những ngày cuối của chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, Duy Mạnh đã có thể trở lại tập với bóng dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y tế. Tuy nhiên, kết quả đánh giá chuyên môn cho thấy anh vẫn cần thêm thời gian để đạt trạng thái thể lực tốt nhất trước khi trở lại thi đấu.

Sự vắng mặt của Đỗ Duy Mạnh và Lê Ngọc Bảo khiến lực lượng của tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Huấn luyện viên Kim Sang-sik rất có thể sẽ tính toán triệu tập bổ sung lực lượng nhằm bảo đảm quân số đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Championship 2026.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam

Tại ASEAN Championship 2026, Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste.

"Các chiến binh Sao vàng" sẽ bắt đầu hành trình của mình bằng màn chạm trán Timor Leste - đội bóng được nhận định là "dễ thở" nhất bảng A.

Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân vận động Chonburi (Thái Lan) vào ngày 24/7. Chonburi là sân đấu được Liên đoàn bóng đá Timor Leste (FFTL) chọn làm sân nhà cho các trận đấu của đội tuyển quốc gia.

Sau trận ra quân, đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ 1 tuần trước khi có trận đón tiếp đội tuyển Singapore trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 21/7.

Đến ngày 3/8, đội tuyển Việt Nam sẽ phải làm khách trên sân Pakansari (Borgo) của đội tuyển Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại hành trình của mình tại vòng bảng bằng trận đấu với đội tuyển Campuchia trên sân Mỹ Đình vào ngày 7/8.

Tại bảng A, hai đội tuyển Singapore và Indonesia được đánh giá cao và đây sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, Việt Nam không được phép chủ quan trước Timor Leste và Campuchia.

Trong khi đó, bảng B gồm các đội tuyển Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Tuyển Thái Lan là đội được đánh giá cao nhất ở bảng B. Họ sẽ lần lượt gặp Lào (25/7), Malaysia (1/8), Philippines (4/8) và kết thúc bằng trận gặp Myanmar (8/8).

Các bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra hai đội nhất nhì mỗi bảng giành quyền vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam toàn thắng tại chuyến tập huấn ở Hàn Quốc. (Nguồn: VFF)

Trước khi bước vào giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có chuyến tập huấn quan trọng kéo dài gần hai tuần tại Incheon (Hàn Quốc).

Trong chuyến tập huấn, đội tuyển thi đấu ba trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần, gồm Siheung FC (K-League 3), Yongin FC (K-League 2) và Gangwon FC (K-League 1). "Các chiến binh Sao vàng" đã giành được cả ba chiến thắng.



Qua các trận đấu này, ban huấn luyện đã có điều kiện đánh giá toàn diện phong độ của các cầu thủ, thử nghiệm nhiều phương án nhân sự cũng như từng bước định hình bộ khung cho ASEAN Championship 2026./.

Đội tuyển Việt Nam toàn thắng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc Đội tuyển Việt Nam đã có màn chạy đà thuận lợi cho Giải vô địch Đông Nam Á-ASEAN Championship 2026 bằng những chiến thắng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.