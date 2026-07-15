Vé xem đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 giá chỉ từ 200.000 đồng

Sau gần hai tuần tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc), đội tuyển Việt Nam đã trở về Hà Nội để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch tại Giải bóng đá ASEAN Huyndai Cup 2026 (AFF Cup).

Để phục vụ nhu cầu mua vé của khán giả, cổ vũ đội tuyển Việt Nam ở các trận đấu trên Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố kế hoạch phát hành vé với hình thức trực tuyến.

Cụ thể, giá vé của 2 trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Singapore (diễn ra lúc 20 giờ ngày 31/7) và trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Campuchia (diễn ra lúc 20 giờ ngày 7/8) sẽ có các mệnh giá từ 200.000 đồng/vé, 300.000 đồng/vé, 400.000 đồng/vé và cao nhất là 500.000 đồng/vé.

Vé xem các trận đấu được mở bán độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU (tên cũ là ứng dụng OneU).

Về thời gian mở bán vé online, vé xem trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Singapore sẽ được mở bán trực tuyến từ 10 giờ ngày 17/7 đến 23 giờ 59 phút ngày 25/7, hoặc đến khi hết vé (tùy điều kiện nào đến trước).

Vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Campuchia sẽ được mở bán trực tuyến từ 10 giờ ngày 20/7 đến 23 giờ 59 phút ngày 29/7.

Tại tính năng “Mua vé” trên ứng dụng Techcombank OneU, người hâm mộ có thể chọn “Mua vé” và thanh toán bằng các hình thức được tích hợp trên ứng dụng Techcombank OneU như: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, điểm Upoint, hoặc sử dụng Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Vé sẽ được chuyển đến tay người hâm mộ qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho khách hàng có địa chỉ đã đăng ký, với phí vận chuyển là 30.000 đồng. Người hâm mộ cần chuẩn bị bản gốc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để đối chiếu thông tin khi nhận vé.

Trong trường hợp uỷ quyền, người nhận thay cần có bản photo Căn cước công dân/Hộ chiếu của người uỷ quyền và người được uỷ quyền. Giấy uỷ quyền ghi rõ các thông tin người uỷ quyền và người được uỷ quyền cũng như xác nhận không khiếu nại với Ban Tổ chức về số lượng vé do người uỷ quyền bàn giao/không bàn giao.

Thời gian nhận vé dự kiến của người hâm mộ bắt đầu từ ngày 24/7/2026.

VFF lưu ý, vé xem trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Singapore (diễn ra lúc 20 giờ ngày 31/7) mua trước 23 giờ 59 phút ngày 22/7 sẽ được chuyển phát toàn quốc đến địa chỉ khách hàng đăng ký khi mua vé; vé mua từ 0 giờ ngày 23/7 đến 23 giờ 59 phút ngày 25/7 sẽ được chuyển phát đến địa chỉ khách hàng đăng ký khi mua vé tại các tỉnh khu vực miền Bắc.

Vé đăng ký nhận tại Bưu Cục của Vietnam Post sẽ có phí phục vụ là 25.000 đồng.

Vé xem trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Campuchia (diễn ra lúc 20 giờ ngày 7/8) sẽ được chuyển phát toàn quốc, chuyển phát vé đến địa chỉ khách hàng đăng ký khi mua vé.

Đối với các bưu gửi không phát được tại địa chỉ nhận, sẽ được trả tại địa chỉ của Bưu cục Vietnam Post.

Cụ thể, vé xem trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Singapore (diễn ra lúc 20 giờ ngày 31/7) sẽ được trả từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 31/7; vé xem trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Campuchia (diễn ra lúc 20 giờ ngày 7/8) sẽ được trả từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 7/8/2026.

Người hâm mộ có thể đến nhận vé tại Bưu cục 130675 - Trung tâm dịch vụ Từ Liêm, Kho số 2 CN2 đường Thanh Lâm, khu công nghiệp vừa và nhỏ Nam Từ Liêm, Phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội. Số điện thoại hotline liên hệ là 1900 545481.

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho người hâm mộ đến theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, Ban Tổ chức khuyến cáo người dân khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam.

Ban Tổ chức có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé./.

Đội tuyển Việt Nam đá trận ra quân ASEAN Cup 2026 trên sân Thái Lan Trận đấu ra quân của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Timor Leste tại Giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026, sẽ diễn ra trên sân vận động Chonburi (Thái Lan).