'Đại chiến' Anh-Argentina: Hai số 10, một giấc mơ

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina không chỉ là màn tái ngộ của một trong những cặp kỳ phùng địch thủ giàu duyên nợ nhất lịch sử bóng đá thế giới, mà còn được ví như cuộc chuyển giao giữa hai thế hệ, khi Lionel Messi đối đầu Jude Bellingham - hai số 10 đang gánh trên vai khát vọng của cả một nền bóng đá.

Sau hơn hai thập kỷ kể từ chiến thắng 1-0 của Anh trước Argentina ở vòng bảng World Cup 2002, hai đội mới gặp lại nhau tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Nhưng lần này, mọi ánh mắt đều hướng về hai ngôi sao mang áo số 10 - một huyền thoại đang đi tìm chương cuối hoàn hảo cho sự nghiệp và một thủ lĩnh trẻ khát khao đưa "Tam sư" chấm dứt cơn khát vô địch World Cup kéo dài suốt 60 năm.

Ở tuổi 39, Lionel Messi vẫn là linh hồn trong hành trình bảo vệ ngôi vương của Argentina. Đội trưởng “Albiceleste” đang cùng Kylian Mbappe (Pháp) dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng với 8 bàn thắng, đồng thời giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất lịch sử các kỳ World Cup với 21 pha lập công.

Những khoảnh khắc tỏa sáng của anh đã giúp Argentina vượt qua hàng loạt thời điểm khó khăn trước Cape Verde và Ai Cập để góp mặt ở bán kết. Đáng chú ý, đây sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp Messi đối đầu tuyển Anh tại một kỳ World Cup.

Thủ môn Jordan Pickford chia sẻ: "Messi đã ghi quá nhiều bàn thắng và tạo ra vô số cơ hội trong sự nghiệp. Thật tuyệt khi cuối cùng cũng có cơ hội đối đầu với anh ấy."

Huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng dành sự tôn trọng đặc biệt cho siêu sao người Argentina. Theo chiến lược gia người Đức, điều khiến Messi nguy hiểm không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn mà còn ở tư duy chơi bóng vượt mọi cầu thủ trên sân.

Ông Tuchel nhận định: "Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ cách Argentina vận hành cũng như những khu vực Messi thường xuất hiện. Nhưng ngay cả khi khóa được những phương án quen thuộc, cậu ấy vẫn có thể tạo ra điều hoàn toàn mới. Đó là phẩm chất của một cầu thủ vĩ đại."

Nếu Messi là biểu tượng của một kỷ nguyên, thì Jude Bellingham đang trở thành gương mặt đại diện cho tương lai của bóng đá Anh.

Tiền vệ 23 tuổi thuộc biên chế Real Madrid (Tây Ban Nha) đang trải qua kỳ World Cup rực rỡ nhất sự nghiệp với 6 bàn thắng, trong đó có hai cú đúp liên tiếp vào lưới Mexico và Na Uy, góp công lớn đưa "Tam sư" lần đầu tiên trở lại Bán kết World Cup kể từ năm 2018.

Ít ai ngờ rằng trước khi giải đấu khởi tranh, Bellingham từng bị nghi ngờ về vị trí trong đội hình xuất phát của huấn luyện viên Tuchel. Nhưng chỉ sau vài tuần, anh đã trở thành nhân tố không thể thay thế.

Ông Tuchel khẳng định: "Jude và Harry Kane đã cống hiến hết mình. Họ là những cầu thủ đẳng cấp thế giới và liên tục tạo ra khác biệt ở giải đấu này."

Bên phía Argentina, huấn luyện viên Lionel Scaloni cũng thừa nhận Bellingham cùng Kane là hai mối đe dọa lớn nhất mà đội bóng của ông phải đối mặt. Vị chiến lược gia này cho biết: "Chúng tôi đang chuẩn bị để đối đầu hai trong số những cầu thủ hay nhất thế giới. Argentina sẽ phải tìm cách hạn chế tầm ảnh hưởng của họ nếu muốn giành quyền vào chung kết."

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, cuộc đối đầu giữa Anh và Argentina luôn mang màu sắc lịch sử đặc biệt. Hai đội từng tạo nên những trận cầu kinh điển ở các kỳ World Cup, nổi bật nhất là Tứ kết năm 1986 với hai bàn thắng bất hủ của Diego Maradona: "Bàn tay của Chúa" gây tranh cãi và pha solo từ giữa sân được xem là một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử bóng đá. Đó cũng là ký ức khiến cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá luôn mang sức hút đặc biệt.

Tuy nhiên, ông Tuchel khẳng định tuyển Anh không muốn bị quá khứ chi phối. Ông nhấn mạnh: "Anh và Argentina từng tạo ra rất nhiều khoảnh khắc lịch sử, nhưng với chúng tôi đây vẫn chỉ là một trận bóng đá. Chúng tôi không nói về quá khứ mà chỉ tập trung vào những gì sẽ diễn ra trên sân."

Trong khi đó, huấn luyện viên Scaloni cho rằng bàn thắng huyền thoại của Maradona sẽ mãi là niềm tự hào của người Argentina, nhưng đội tuyển hiện tại cần viết nên lịch sử của chính mình.

Cuộc so tài tại Atlanta (Mỹ) lúc 2h00 ngày 16/7 (giờ Việt Nam) vì thế hứa hẹn không chỉ là màn đấu trí giữa hai tập thể hàng đầu thế giới, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai biểu tượng của hai thế hệ bóng đá.

Một bên là Messi - người đang theo đuổi trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp để khép lại sự nghiệp huy hoàng bằng một chương cuối hoàn mỹ. Bên kia là Bellingham - thủ lĩnh trẻ mang theo hy vọng đưa nước Anh lần đầu bước lên đỉnh thế giới kể từ năm 1966. Sẽ chỉ có một số 10 tiếp tục viết nên lịch sử./.

Xem trực tiếp Anh-Argentina ở bán kết World Cup 2026 trên kênh nào? Anh và Argentina sẽ đối đầu tại "đại chiến" trên sân Atlanta vào lúc 2g sáng 16/7 (theo giờ Việt Nam) để tranh tấm vé vào chung kết World Cup 2026.