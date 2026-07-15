Mỹ cấp phép xuất khẩu số lượng nhỏ chip AI Nvidia sang Trung Quốc

Chính phủ Mỹ vừa xác nhận đã cho phép xuất khẩu một lượng nhỏ chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200 của tập đoàn Nvidia sang thị trường Trung Quốc. Các lô hàng này phải tuân thủ điều kiện kiểm duyệt người mua gắt gao và chịu mức thuế 25%.

Ở chiều ngược lại, giới chức Trung Quốc cũng đang chủ động kìm hãm tốc độ thu mua loại chip này nhằm bảo vệ ngành công nghiệp bán dẫn trong nước.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 14/7, Thứ trưởng Thương mại phụ trách công nghiệp và an ninh Jeffrey Kessler xác nhận Mỹ chỉ xuất khẩu một số lượng chip Nvidia "không đáng kể" cho các đối tác Trung Quốc.

Ông Kessler từ chối cung cấp thông tin chi tiết về người mua, nhưng nhấn mạnh với các nhà lập pháp rằng số lượng giao dịch diễn ra theo giấy phép là rất nhỏ.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nới lỏng các biện pháp hạn chế, mở đường cho việc bán chip H200 sang Trung Quốc.

Đến tháng 1/2026, Bộ Thương mại Mỹ chính thức hóa quyết định này thông qua một quy định mới. Theo đó, các doanh nghiệp Mỹ muốn xuất khẩu chip phải nộp thuế 25% và cam kết công nghệ này không rơi vào tay quân đội Trung Quốc hoặc phục vụ việc sản xuất vũ khí như hạt nhân, tên lửa, hóa học, sinh học.

Ông Kessler khẳng định mọi hồ sơ xin cấp phép H200 đều phải vượt qua các yêu cầu an ninh quốc gia nghiêm ngặt, bao gồm cả việc kiểm tra để đảm bảo chip không hoạt động vượt quá công suất cho phép. Trước khi dòng chip Blackwell tiên tiến hơn ra mắt vào cuối năm 2024, H200 từng là mẫu chip AI mạnh nhất trên thị trường.

Mặc dù Mỹ đã bật đèn xanh cho việc xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc, song giới chức Trung Quốc lại đang yêu cầu các doanh nghiệp trong nước hạn chế việc mua sắm dòng chip này.

Trung Quốc lo ngại việc phụ thuộc quá nhiều vào làn sóng chip AI thiết kế tại Mỹ sẽ cản trở tham vọng tự chủ ngành công nghiệp bán dẫn mà quốc gia này theo đuổi từ lâu.

Diễn biến này tiếp tục cho thấy tình hình khó khăn của Nvidia tại thị trường tỷ dân. Trung Quốc từng là thị trường tiêu thụ thiết bị bán dẫn lớn nhất thế giới, đóng góp tới 25% tổng doanh thu của Nvidia vào năm 2022.

Tuy nhiên, các lệnh siết chặt xuất khẩu liên tiếp của Mỹ đã kéo tỷ trọng này rớt xuống dưới mức 10%, và chủ yếu chỉ còn là doanh thu từ chip đồ họa máy tính (PC).

Tập đoàn từng nhiều lần cảnh báo các nhà đầu tư rằng họ không kỳ vọng mảng chip AI sẽ tạo thêm doanh thu tại Trung Quốc trong tương lai gần, ngay cả khi lệnh cấm H200 được nới lỏng./.

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