Nhân viên Meta đệ đơn kiện "thuật toán sa thải"

Hai mươi sáu nhân viên của Meta Platforms đã đệ đơn kiện tập thể lên tòa án liên bang tại bang California (Mỹ), cáo buộc tập đoàn này sử dụng các công cụ ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) để lựa chọn nhân sự trong đợt cắt giảm lao động, qua đó gây bất lợi cho những người mắc bệnh, nghỉ phép vì lý do y tế hoặc phải chăm sóc người thân.

Đơn kiện được nộp tại Tòa án Liên bang ở thành phố Oakland vào cuối ngày 13/7 (giờ địa phương). Nguyên đơn cho rằng Meta đã dựa vào các tiêu chí như năng suất làm việc và mức độ sử dụng những công cụ Trí tuệ Nhân tạo nội bộ khi quyết định cắt giảm hàng nghìn việc làm hồi đầu năm.

Theo họ, cách đánh giá này khiến những nhân viên phải nghỉ làm do tình trạng sức khỏe hoặc trách nhiệm chăm sóc gia đình có nguy cơ bị đưa vào diện cắt giảm nhiều hơn.

Nhóm nguyên đơn cho biết họ đã được thông báo vào tháng 5 rằng công việc của mình sẽ bị chấm dứt từ ngày 22/7. Họ đề nghị tòa án ban hành lệnh tạm thời ngăn Meta tiếp tục thực hiện đợt sa thải trong khi vụ việc được giải quyết thông qua trọng tài, theo quy định trong hợp đồng lao động.

Trong khi đó, người phát ngôn của Meta bác bỏ các cáo buộc và cho rằng đơn kiện không có cơ sở. Đại diện công ty khẳng định các quyết định liên quan đến quản lý nhân sự và tổ chức bộ máy đều do con người đưa ra, không phải Trí tuệ Nhân tạo.

Đây là một trong những vụ kiện đầu tiên nhằm vào một doanh nghiệp lớn tại Mỹ liên quan đến cáo buộc sử dụng Trí tuệ Nhân tạo trong quá trình lựa chọn nhân sự để sa thải.

Meta đã cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu, tương đương gần 8.000 nhân viên, trong đợt tái cơ cấu hồi tháng 5 nhằm tập trung nguồn lực cho chiến lược phát triển Trí tuệ Nhân tạo.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg sau đó cho biết công ty không dự kiến thực hiện thêm các đợt cắt giảm nhân sự trên phạm vi toàn tập đoàn trong năm nay./.

Làn sóng sa thải nhân viên ở các tập đoàn lớn không hẳn do AI Amazon, UPS, Nestlé và các công ty lớn khác đã cắt giảm nhiều việc làm trong một bối cảnh kinh tế đầy biến động, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI) và những căng thẳng toàn cầu.

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