Tỷ phú Elon Musk bị xem xét truy tố vì nghi vi phạm luật bầu cử

Tỷ phú Elon Musk có thể đối mặt với các cáo buộc hình sự sau khi Ủy ban Bầu cử bang Wisconsin (Mỹ) kết luận có cơ sở cho rằng ông đã vi phạm luật bầu cử của bang khi trao các khoản tiền trị giá 1 triệu USD cho cử tri trong cuộc bầu cử Tòa án Tối cao bang năm 2025.



Ủy ban Bầu cử Wisconsin tuần trước đã chuyển hai đơn khiếu nại lên Văn phòng Công tố hạt Brown để xem xét khởi tố. Theo quy định, các công tố viên có 40 ngày để báo cáo kết quả xử lý với ủy ban.



Ủy ban gồm ba thành viên thuộc đảng Dân chủ và ba thành viên thuộc đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu với tỷ lệ 5-1 để chuyển vụ việc. Cơ quan này cho rằng có căn cứ hợp lý để xác định ông Musk đã vi phạm quy định của bang về hành vi hối lộ cử tri khi đăng bài trên mạng xã hội hứa trao 1 triệu USD nhằm khuyến khích người dân đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tòa án Tối cao bang Wisconsin.



Các đơn khiếu nại được cử tri nộp tại thành phố Milwaukee và Green Bay. Chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử, ông Musk đã trực tiếp trao các tấm séc trị giá 1 triệu USD cho 3 cử tri tại bang Wisconsin.



Trong hồ sơ gửi tòa, luật sư của ông Musk lập luận rằng việc trao tiền là một hình thức thực thi quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp Mỹ và Hiến pháp bang Wisconsin bảo vệ, đồng thời khẳng định mục đích của chương trình là thúc đẩy phong trào phản đối các "thẩm phán hoạt động chính trị", chứ không nhằm trực tiếp vận động ủng hộ hay phản đối bất kỳ ứng cử viên nào.



Trong cuộc bầu cử năm 2025, ông Musk - nhà sáng lập SpaceX và Giám đốc điều hành Tesla - đã tham gia tích cực vào chiến dịch nhằm giúp phe Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Tòa án Tối cao bang Wisconsin.

Ông cùng các tổ chức do mình hậu thuẫn đã chi ít nhất 20 triệu USD để ủng hộ ứng cử viên Brad Schimel của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, ông Schimel đã thất bại với cách biệt 10 điểm phần trăm trước ứng cử viên Susan Crawford được đảng Dân chủ ủng hộ.



Tổng chi tiêu cho cuộc bầu cử này vượt 100 triệu USD, trở thành cuộc bầu cử tư pháp tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ. Một tháng sau thất bại của phe Cộng hòa, ông Musk tuyên bố sẽ cắt giảm đáng kể chi tiêu cho các chiến dịch chính trị trong tương lai.



Ngoài nguy cơ bị truy tố, ông Musk cũng đang đối mặt với một vụ kiện dân sự do tổ chức giám sát Wisconsin Democracy Campaign đệ trình.

Đơn kiện đề nghị tòa án cấm ông tiếp tục sử dụng hình thức trao tiền mặt cho cử tri tại bang Wisconsin, đồng thời cáo buộc ông và hai tổ chức do ông tài trợ đã vi phạm quy định cấm hối lộ cử tri, tổ chức xổ số trái phép và cấu kết thực hiện các hành vi trái pháp luật./.

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