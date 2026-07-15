Hạ viện Mỹ thông qua dự luật áp dụng vĩnh viễn giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ 308-117, Hạ viện Mỹ ngày 14/7 đã thông qua dự luật thiết lập quy chế giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (daylight saving time) vĩnh viễn trên toàn quốc với sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ dự luật này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump lập luận rằng dự luật rất quan trọng vì người dân, các thành phố và các tiểu bang phải chi hàng trăm triệu USD mỗi năm do bị buộc phải điều chỉnh đồng hồ.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ nỗ lực hết mình để “Đạo luật Bảo vệ Ánh sáng Ban ngày” được ký ban hành thành luật. Theo ông, đã đến lúc người dân không còn phải lo lắng về chuyện “điều chỉnh đồng hồ” nữa, chưa kể đến công sức và tiền bạc bị lãng phí cho quy trình diễn ra 2 lần mỗi năm này.

Dự luật tại Hạ viện do Hạ nghị sỹ Vern Buchanan (đảng Cộng hòa, bang Florida) đề xuất. Ý tưởng này từ lâu đã được ủng hộ tại Florida, nơi những người ủng hộ cho rằng việc kéo dài thời gian có ánh sáng ban ngày vào buổi tối có thể thúc đẩy ngành du lịch và các hoạt động giải trí ngoài trời.

Thượng viện từng nhất trí thông qua một dự luật tương tự vào năm 2022 nhưng dự luật đó đã bị đình trệ tại Hạ viện. Tuy nhiên, lần này dự luật có thể vấp phải sự phản đối tại Thượng viện.

Thượng nghị sỹ Tom Cotton (đảng Cộng hòa, bang Arkansas) đã cảnh báo rằng việc này sẽ "đẩy thời điểm Mặt Trời mọc vào mùa Đông sang khung giờ muộn một cách vô lý," đồng thời cho rằng "trẻ em sẽ phải đi bộ đến trường trong bóng tối mịt mù hoặc các trường học sẽ buộc phải lùi giờ vào học muộn hơn."

Dự luật mới được thông qua nói trên sẽ được chuyển sang Thượng viện để bỏ phiếu.

Nếu được Thượng viện thông qua và Tổng thống Trump ký ban hành, “Đạo luật Bảo vệ Ánh sáng Ban ngày năm 2025” sẽ biến giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày thành giờ chuẩn vĩnh viễn ở Mỹ./.

Hạ viện Mỹ bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo Kết quả bỏ phiếu là 198 phiếu thuận và 218 phiếu chống, trong khi dự luật cần sự ủng hộ của 2/3 số nghị sỹ tại Hạ viện để được thông qua, do được đưa ra xem xét theo quy trình rút gọn.