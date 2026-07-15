Mexico bác cáo buộc của Mỹ về việc cấu kết với băng đảng ma túy

Chính phủ Mexico ngày 14/7 bác bỏ cáo buộc của Giám đốc Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) Terry Cole về việc tồn tại "mối liên hệ chết người" giữa các băng đảng ma túy và chính quyền Mexico, khẳng định những nhận định này là "vô căn cứ" và không phản ánh kết quả thực tế trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.



Theo Bộ An ninh và Bảo vệ công dân Mexico (SSPC), từ khi Tổng thống Claudia Sheinbaum nhậm chức ngày 1/10/2024 đến ngày 30/6/2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 60.000 đối tượng, trong đó có thành viên nhiều tổ chức tội phạm và hơn 80 quan chức, cựu quan chức bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động phi pháp.



Trong cùng giai đoạn, Mexico thu giữ hơn 31.000 khẩu súng, gần 500 tấn ma túy, trong đó bao gồm hơn 2,3 tấn fentanyl và 5,5 triệu viên thuốc chứa chất này, đồng thời triệt phá 2.627 cơ sở sản xuất methamphetamine trái phép.

Chính phủ Mexico khẳng định các kết quả này cho thấy "không có sự bảo vệ cho bất kỳ cá nhân nào vi phạm pháp luật."



SSPC cũng cho biết số vụ giết người có chủ đích trung bình mỗi ngày tại Mexico đã giảm 48% trong giai đoạn từ tháng 9/2024 đến tháng 6/2026, đồng thời nhấn mạnh Chiến lược An ninh Quốc gia được triển khai theo hướng "không khoan nhượng với tình trạng miễn trừng phạt", dựa trên các hoạt động tình báo, điều tra và phối hợp liên ngành.



Trước đó, tại hội nghị Nước Mỹ không Fentanyl ở Orlando (Mỹ), Giám đốc DEA Terry Cole cho rằng các băng đảng ma túy có quan hệ với một số quan chức Mexico, gây khó khăn cho nỗ lực ngăn chặn hoạt động buôn lậu fentanyl vào Mỹ.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mexico-Mỹ gia tăng căng thẳng liên quan đến hợp tác an ninh và yêu cầu dẫn độ một số quan chức bang Sinaloa./.

Mexico bắt giữ kẻ cầm đầu nhóm chân rết của băng đảng ma túy CJNG Lực lượng an ninh đã bắt giữ Armando “N” - được cho là kẻ cầm đầu một nhóm “Los Deltas” - chuyên thực hiện các vụ giết người, tống tiền và buôn bán ma túy - và nhóm chân rết vũ trang của CJNG.

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