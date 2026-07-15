Chủ tịch Fed kêu gọi “thay đổi căn bản” để đưa lạm phát Mỹ về mục tiêu

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh ngày 14/7 một lần nữa kêu gọi thực hiện một “cuộc thay đổi căn bản” tại ngân hàng trung ương, đồng thời cho rằng lạm phát là một “gánh nặng không công bằng."

CNBC dẫn lời ông Warsh nói rằng lạm phát đã trở thành một loại thuế đánh lên người dân và doanh nghiệp Mỹ.

Theo ông, Fed có kế hoạch loại bỏ thứ thuế đó. Điều đó có nghĩa là cần một sự thay đổi căn bản trong chính sách, đồng thời cần xem xét lại các thông lệ hiện hành, trong đó có những điều đã phát huy hiệu quả và cũng có những điều chưa hiệu quả.

Trong bài phát biểu chuẩn bị trình bày trước hai ủy ban khác nhau của Quốc hội trong tuần này, ông Warsh tiếp tục đưa ra những phát biểu cứng rắn về lạm phát, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và những lợi ích từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, đặc biệt là đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông nhấn mạnh 5 nhóm công tác đã thành lập để rà soát toàn diện mọi khía cạnh trong hoạt động của Fed. Các nhóm này sẽ xem xét công tác truyền thông, công nghệ, bảng cân đối kế toán, các dữ liệu kinh tế mà Fed sử dụng cũng như cách thức Fed đánh giá lạm phát. Theo ông, những nỗ lực này sẽ góp phần thúc đẩy mục tiêu cải tổ ngân hàng trung ương.

Theo quy định, Chủ tịch Fed phải điều trần trước Quốc hội 2 lần mỗi năm để trình bày báo cáo về chính sách tiền tệ và trả lời các câu hỏi của các nghị sỹ.

Ông Warsh đã điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện ngày 14/7 và sẽ tiếp tục làm việc với Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện vào ngày 15/7.

Theo ông, mục tiêu hàng đầu của Fed là điều hành chính sách tiền tệ một cách đúng đắn hoặc ít nhất là gần với điều đúng đắn nhất có thể. Đó là mục tiêu rõ ràng và nhất quán của Fed, là ngôi sao dẫn đường cho mọi quyết định. Và nếu Fed thực hiện đúng chính sách thì làn sóng lạm phát kéo dài trong 5 năm qua sẽ trở thành chuyện của quá khứ.

Ông Warsh tiếp quản Fed trong bối cảnh lạm phát của Mỹ đã liên tục vượt mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương kể từ năm 2021.

Tại phiên điều trần phê chuẩn cho chiếc ghế Chủ tịch Fed hồi đầu năm nay, ông gọi lạm phát là “một sự lựa chọn” và nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm chi phí sinh hoạt trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức. Ông lần đầu đưa ra cam kết về một “cuộc thay đổi chế độ” tại Fed trong cuộc phỏng vấn với CNBC vào mùa Hè năm ngoái.

Ông Warsh cũng chỉ trích các chính sách trước đây của Fed, đặc biệt là khuôn khổ chính sách được áp dụng từ năm 2020, cho phép lạm phát vượt mục tiêu sau những giai đoạn giá cả tăng thấp. Chính sách này, được gọi là mục tiêu lạm phát bình quân linh hoạt, được xây dựng nhằm giải quyết những mất cân đối trên thị trường lao động - điều mà theo ông Warsh là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ của Fed.

Tương tự người tiền nhiệm Jerome Powell, ông Warsh cho rằng tình trạng lạm phát duy trì ở mức cao trong thời gian dài đã “trở thành gánh nặng quá lớn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ,” khi họ phải đối mặt với chi phí tăng trên diện rộng, trong đó đợt tăng gần đây chủ yếu xuất phát từ giá năng lượng leo thang.

Đề cập đến bức tranh kinh tế tổng thể, ông Warsh cho biết nền kinh tế Mỹ “đang tăng trưởng với tốc độ vững chắc và thể hiện khả năng chống chịu trước những diễn biến gần đây.” Ông cho rằng đầu tư của khu vực doanh nghiệp là “đặc điểm nổi bật nhất” của môi trường kinh tế hiện nay./.

Báo cáo đầu tiên của tân Chủ tịch Fed: Lạm phát vẫn là nỗi lo Trong báo cáo chính sách tiền tệ gửi Quốc hội Mỹ ngày 10/7, Fed cho biết trong tháng 5/2026, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vẫn gần gấp đôi mục tiêu 2%.