Mỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD giữa tranh cãi về Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc khi dự luật quy mô lớn này trở thành “nạn nhân” trong cuộc đấu tranh kéo dài nhiều tháng liên quan đến vấn đề Iran.

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA) đã không đạt được số phiếu cần thiết là 60 phiếu để được đưa ra thảo luận tại Thượng viện. Trong cuộc bỏ phiếu thủ tục với kết quả 50-46, tất cả các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ có mặt đều phản đối dự luật.

Động thái này được xem là một trở ngại lớn đối với nỗ lực của các nghị sỹ đảng Cộng hòa nhằm thúc đẩy kế hoạch ngân sách quốc phòng ở mức cao kỷ lục mà Tổng thống Donald Trump ủng hộ.

Trong khi đó, đảng Dân chủ từ lâu cho biết sẽ không ủng hộ dự luật quốc phòng của Lầu Năm Góc nếu không kèm theo các biện pháp giám sát quyền hạn của tổng thống, đặc biệt liên quan đến các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran.

Hiện, chưa rõ lãnh đạo Thượng viện của cả hai đảng sẽ tìm cách tháo gỡ bế tắc đối với dự luật này như thế nào. Trước đó, các nghị sỹ đảng Cộng hòa theo đường lối cứng rắn tại Hạ viện đã bác bỏ một phiên bản khác của dự luật chính sách quốc phòng cách đây 2 tuần, dù lãnh đạo đảng Cộng hòa có thể đã đạt được thỏa thuận để sớm khôi phục dự luật này tại Hạ viện.

Các nghị sỹ đảng Dân chủ tại cả hai viện cho biết sẽ không ủng hộ dự luật quy mô lớn vốn thường nhận được đồng thuận lưỡng đảng, thay vào đó sẽ đưa vấn đề này thành tâm điểm tranh luận chính trị.

Nhiều nghị sỹ đảng Dân chủ phản đối nỗ lực của các nghị sỹ đảng Cộng hòa có quan điểm cứng rắn về quốc phòng nhằm bảo đảm khoản ngân sách 1.150 tỷ USD cho Lầu Năm Góc, vốn được xem là khoản chi ban đầu trong ngân sách khổng lồ trị giá 1.500 tỷ USD mà ông Trump đề xuất.

Thượng viện đã nhiều lần không thể thông qua phiên bản NDAA của riêng cơ quan lập pháp này do những bất đồng mang tính đảng phái.

Tuy nhiên, việc một đảng ngăn cản hoàn toàn việc mở cuộc tranh luận về dự luật quốc phòng là điều rất hiếm xảy ra.

Trước đó, năm 2010, các nghị sỹ đảng Cộng hòa đã 2 lần ngăn Thượng viện mở cuộc tranh luận về dự luật quốc phòng do đảng Dân chủ lãnh đạo, khiến dự luật bị đình trệ do đề xuất bãi bỏ chính sách cấm người đồng tính nam và đồng tính nữ công khai phục vụ trong quân đội.

Cuộc bỏ phiếu này cũng có thể là dấu hiệu báo trước những bất ổn tiếp theo liên quan đến ngân sách liên bang, trong bối cảnh Washington đang tiến gần đến thời hạn chót vào tháng 10 - thời điểm có nguy cơ chính phủ phải đóng cửa.

Mặc dù NDAA là dự luật về chính sách và không trực tiếp phân bổ ngân sách, nhưng lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer cùng một số nghị sỹ cấp cao của đảng này cho rằng dự luật quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD không phân bổ ngân sách hợp lý và cân bằng, khi đầu tư quá mức cho chi tiêu quân sự trong khi chưa quan tâm đúng mức đến các chương trình trong nước và các biện pháp giảm chi phí./.

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Đằng sau kế hoạch tăng mạnh ngân sách quốc phòng của Mỹ lên 1.500 tỷ USD Đề xuất ngân sách quốc phòng 1.500 tỷ USD của Mỹ đang thu hút sự chú ý với nhiều tranh luận về mục tiêu chiến lược, áp lực tài chính và tác động địa chính trị.