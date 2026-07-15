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Hiện tượng "vòm nhiệt" phá vỡ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ tại Mỹ

Thành phố Billings ghi nhận mức 44 độ C, vượt kỷ lục trước đó là 42,2 độ C, trong khi thành phố Salt Lake City ghi nhận mức nhiệt là 42,8 độ C, cao hơn so với mức kỷ lục cũ 41,7 độ C.

Nguyễn Hà
Du khách tránh nắng nóng bên đài phun nước tại khu vực National Mall (Quảng trường Quốc gia) ở thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
Du khách tránh nắng nóng bên đài phun nước tại khu vực National Mall (Quảng trường Quốc gia) ở thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Một đợt nắng nóng phá vỡ hàng loạt kỷ lục đang lan từ miền Tây sang Bờ Đông nước Mỹ, buộc các cơ quan chức năng phát cảnh báo nắng nóng đối với gần 100 triệu người dân.

Hiện tượng "vòm nhiệt" đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ tại các bang miền Tây. Trong đó, thành phố Billings (bang Montana) ghi nhận mức 44 độ C, vượt kỷ lục trước đó là 42,2 độ C, trong khi thành phố Salt Lake City (bang Utah) ghi nhận mức nhiệt là 42,8 độ C, cao hơn so với mức kỷ lục cũ 41,7 độ C.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), từ ngày 14-15/7, nắng nóng nguy hiểm sẽ bao trùm khu vực Đông Bắc và lan xuống vùng Trung Đại Tây Dương (Mid-Atlantic) của Mỹ, với nhiều thành phố từ Richmond (bang Virginia) đến Boston (bang Massachusetts) có thể ghi nhận nhiệt độ xấp xỉ 38 độ C, có nguy cơ phá các kỷ lục nhiệt độ trong ngày. NWS dự báo nhiệt độ sẽ giảm vào cuối tuần này.

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân khiến các đợt nắng nóng trở nên thường xuyên và khắc nghiệt hơn.

Ngoài ra, hiện tượng El Nino mạnh đang hình thành trên Thái Bình Dương cũng có thể góp phần làm gia tăng cường độ của đợt nắng nóng hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)
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Biến đổi khí hậu

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