Nắng nóng kỷ lục gây cháy rừng nghiêm trọng tại Tây Ban Nha và Pháp

Cơ quan Khí tượng quốc gia (AEMET) của Tây Ban ngày 14/7 cho biết phần lãnh thổ đất liền nước này đã trải qua nửa đầu mùa Hè nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu vào năm 1961. Nhiệt độ trung bình từ ngày 1/6 - 15/7 ở mức 24,5 độ C, cao hơn 3,3 độ C so với mức trung bình 21,2 độ C của giai đoạn tham chiếu 1991-2020.

AEMET cho biết gần như toàn bộ các ngày trong mùa Hè năm nay tại Tây Ban Nha đều ghi nhận nhiệt độ cao hơn mức trung bình thông thường. Hai đợt nắng nóng, trong đó có đợt đặc biệt nghiêm trọng vào cuối tháng 6, đã phá vỡ nhiều kỷ lục nhiệt độ trên khắp châu Âu.



Nắng nóng cực đoan cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Một vụ cháy lớn bùng phát tuần trước tại tỉnh Almeria, miền Đông Nam Tây Ban Nha, đã khiến 13 người thiệt mạng, trở thành một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất tại nước này trong những năm gần đây. Trong số các nạn nhân có 12 người nước ngoài.



Chính quyền Tây Ban Nha cho biết đám cháy tại Almeria đã thiêu rụi khoảng 7.000 ha rừng trước khi lực lượng cứu hỏa khống chế được “giặc lửa”. Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ thường xuyên vượt 40 độ C và thảm thực vật khô hạn đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đám cháy lan rộng.



Máy bay dập lửa cháy rừng tại Barcelona, Tây Ban Nha ngày 7/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong khi đó tại Pháp, lực lượng cứu hỏa đã khống chế 2 đám cháy lớn tại rừng Fontainebleau, cách thủ đô Paris khoảng 60 km về phía Đông Nam, sau khi ngọn lửa thiêu rụi khoảng 2.050 ha rừng trong hai ngày.

Tuy nhiên, nhà chức trách cảnh báo các đám cháy chưa hoàn toàn được dập tắt và lực lượng cứu hỏa có thể phải tiếp tục ứng trực trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.



Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, để kiểm soát tình hình, lực lượng chức năng Pháp đang triển khai quy mô ứng phó lớn với hơn 800 lính cứu hỏa, cùng nhiều phương tiện chuyên dụng, gồm máy bay chữa cháy, máy bay thả chất chống cháy, trực thăng và xe ủi quân sự.

Khoảng 1.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực Fontainebleau, trong đó có các du khách và cư dân tại một khu cắm trại nằm ven rừng. Theo chính quyền địa phương, đến nay chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng hay bị thương, thiệt hại về tài sản cũng ở mức hạn chế.

Cơ quan điều tra Pháp đã bắt giữ 6 nghi phạm liên quan các vụ cháy tại rừng Fontainebleau vốn được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Khu dự trữ sinh quyển từ năm 1998./.

Cháy rừng dữ dội ở Pháp và Tây Ban Nha Tây Ban Nha đang chứng kiến một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất những năm gần đây, cướp đi sinh mạng của 12 người tại tỉnh Almeria thuộc miền Nam nước này.