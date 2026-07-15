Hà Nội đẩy nhanh các dự án thoát nước, từng bước giảm úng ngập đô thị

Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, mở rộng không gian đô thị và tác động của biến đổi khí hậu, hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội dù đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Hệ thống thoát nước giữa các khu vực, khu đô thị và công trình thủy lợi chưa được kết nối hoàn chỉnh. Năng lực tiêu thoát nước tại một số lưu vực chưa đáp ứng yêu cầu khi xuất hiện các trận mưa lớn có cường suất cao trong thời gian ngắn, dẫn đến vẫn còn xảy ra tình trạng úng ngập cục bộ tại một số khu vực.

Điển hình như trận mưa chiều 9/7, trên địa bàn thành phố một số điểm úng ngập. Cụ thể một số khu vực, tuyến đường xuất hiện điểm ngập úng như: Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung-Trần Quốc Toản, Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Vương Thừa Vũ, Lê Trọng Tấn, Ngã năm Bà Triệu, Phạm Ngọc Thạch, Phố Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), Đường Thiên Đức (đoạn gầm chui đường sắt).

Tương tự, trận mưa chiều 10/7, trên địa bàn thành phố cũng xuất một số điểm úng ngập trên các tuyến phố như Lê Trọng Tấn, Nguyễn Xiển, Quan Nhân, Bùi Xương Trạch…

Ngập úng cục bộ trên phố Minh Khai. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Trước tình hình đó, xác định công tác phòng, chống úng ngập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an toàn dân sinh, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, chủ đầu tư và đơn vị quản lý, vận hành triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư theo quy hoạch, triển khai các dự án theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, đến tăng cường công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và công trình thủy lợi trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, đến nay, nhiều công trình, hạng mục trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào vận hành phục vụ mùa mưa năm 2026, từng bước nâng cao năng lực tiêu thoát nước, tăng dung tích điều hòa, hoàn thiện kết nối giữa các lưu vực, giảm nguy cơ úng ngập tại nhiều khu vực trọng điểm của thành phố; đồng thời tạo cơ sở để tiếp tục triển khai các dự án theo Quy hoạch thoát nước Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.

Điển hình như, đối với các dự án triển khai đợt 1, đến ngày 30/6, công tác giải phóng mặt bằng của 10 dự án triển khai theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đã hoàn thành 100%, không còn vướng mắc, bảo đảm bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công theo tiến độ.

Đối với các dự án triển khai đợt 2 (gồm 2 dự án: Hồ điều hòa Liên Mạc 1 và Hồ điều hòa Chèm), công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành, mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công; hiện các chủ đầu tư đang chuẩn bị triển khai thi công theo kế hoạch.

Dự án Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở, đến ngày 30/6, nhà thầu đã thi công hoàn thành công tác kè bờ bằng cừ Bê tông dự ứng lực chiều dài 5.040m; hoàn thành thi công xong cống nối sông Tô Lịch với hồ Linh Đàm, bảo đảm công tác tiêu thoát nước của khu vực.

Hiện nay, công tác thanh thải bùn đất và xếp rọ đá đang tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch, dự kiến dự án hoàn thành trước ngày 31/7.

Dự án Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận, đến ngày 30/6, dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, bảo đảm thông tuyến tiêu thoát nước của khu vực.

Công trường Dự án nâng cấp, cải tạo kênh Thụy Phương. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Đến nay, việc thi công chỉnh sửa, hoàn trả điểm đấu nối Hoàng Minh Thảo và Võ Chí Công và hoàn thành hạng mục còn lại cơ bản hoàn thành.

Ngoài ra, dự án Hồ điều hòa Thụy Phương 2, phường Đông Ngạc đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, đáp ứng yêu cầu vận hành phục vụ công tác phòng, chống mưa bão và úng ngập. Công tác chỉnh trang cảnh quan tại một số vị trí quanh hồ cũng cơ bản được hoàn thành.

Dự án Hồ điều hòa Phú Đô, phường Từ Liêm đã hoàn thành các hạng mục chính gồm: đào lòng hồ, kè mái bằng cọc bêtông dự ứng lực và các tuyến cống đấu nối tiêu thoát nước.

Hiện chủ đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục chỉnh trang tại những vị trí còn lại, đồng thời hoàn thành việc thi công chỉnh sửa, hoàn thiện chỉnh trang các vị trí nền đất trước ngày 20/7/2026.

Dự án Hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2), phường Đại Mỗ đã đã hoàn thành thi công trước ngày 25/6 và đưa vào vận hành phục vụ công tác phòng, chống mưa bão và úng ngập.

Dự án Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, xã An Khánh đã hoàn thành công tác ép cừ và thi công các tuyến cống kết nối; việc thi công chỉnh sửa, hoàn thiện chỉnh trang dự án cơ bản được hoàn thành.

Dự án Hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 đã thi công cơ bản xong công trình đưa vào vận hành cho công tác phòng chống mưa bão, úng ngập.

Đối với dự án Hồ điều hòa Liên Mạc 1, phường Thượng Cát và Dự án Hồ điều hòa Chèm, phường Đông Ngạc, các nhà thầu đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2026.

Dự án cải tạo nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước để giải quyết úng ngập khu vực dọc Đại lộ Thăng Long, toàn bộ 4 hạng mục Cải tạo nâng cấp trạm bơm Cầu Ngà 1; Cầu Ngà 3; Đồng Tép; Bắc An Khánh đã hoàn thành trước 30/4 bảo đảm đưa vào vận hành phục vụ tiêu thoát nước mùa mưa 2026.

Cùng với đó, 2 hạng mục xây dựng, cửa phai điều tiết mực nước giữa khu đô thị Nam An Khánh và khu A Geleximco và cải tạo hệ thống rãnh thoát nước hình thang Đại lộ Thăng Long cũng đã hoàn thành các nội dung công việc phục vụ tiêu thoát nước.

Bên cạnh đó, dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm, hiện toàn bộ 8 hạng mục đã thi công hoàn thành 100% khối lượng công việc chính phục vụ tiêu thoát nước.

xây dựng, lắp đặt bổ sung một số trạm bơm hồ, bể điều tiết, hệ thống đường ống thoát nước lưu vực. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Dự án xây dựng, lắp đặt bổ sung một số trạm bơm hồ, bể điều tiết, hệ thống đường ống thoát nước lưu vực Tô Lịch, Tả Nhuệ, đến nay toàn bộ hạng mục cải tạo, lắp đặt các trạm bơm và đường ống thoát nước tại 12 hồ đã hoàn thành 100% khối lượng hạng mục, phục vụ công tác tiêu thoát nước mùa mưa năm 2026.

Cũng theo ông Trương Việt Dũng, qua theo dõi thực tế các trận mưa đầu mùa năm 2026, các công trình đã hoàn thành bước đầu phát huy hiệu quả trong việc giảm nguy cơ úng ngập, rút ngắn thời gian tiêu thoát nước tại nhiều khu vực trọng điểm; từng bước khắc phục các điểm nghẽn của hệ thống thoát nước, góp phần bảo đảm giao thông, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, sự phối hợp giữa hệ thống thoát nước đô thị với hệ thống công trình thủy lợi từng bước được nâng cao, góp phần khai thác hiệu quả các công trình hiện có và nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống mưa lớn.

Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo Quy hoạch, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và giảm thiểu tình trạng úng ngập trên địa bàn, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: tiếp tục hoàn thành các dự án theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; Đẩy nhanh triển khai các dự án theo Quy hoạch thoát nước Thủ đô; nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống; hoàn thiện việc khớp nối và tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật.../.

Hà Nội hoàn thành 16 điểm chống úng ngập nội đô trước mùa mưa Hà Nội đã hoàn thành thi công 16 điểm chống úng ngập cùng nhiều hạng mục cải tạo trạm bơm, góp phần khắc phục các điểm ngập cục bộ và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thoát nước đô thị.

​