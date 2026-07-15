Tập đoàn công nghệ IBM “bốc hơi” gần 25% giá trị sau cú sốc AI

Cổ phiếu của Tập đoàn công nghệ IBM đã lao dốc 24% trong phiên giao dịch ngày 14/7 sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý II thấp hơn kỳ vọng. IBM đồng thời thừa nhận chưa thích ứng đủ nhanh với những thay đổi trong xu hướng chi tiêu của khách hàng dưới tác động của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong thư gửi các nhà đầu tư, Giám đốc điều hành (CEO) Arvind Krishna thừa nhận: "Chúng tôi đã không thích ứng và chuyển đổi đủ nhanh".



Theo IBM, doanh thu trong quý kết thúc vào tháng 6 đạt 17,2 tỷ USD, chỉ tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết nhu cầu đầu tư hạ tầng AI trên toàn cầu đã đẩy giá máy chủ, chip nhớ và thiết bị lưu trữ tăng mạnh, đồng thời gây thiếu hụt nguồn cung. Trước dự báo giá các linh kiện này tiếp tục tăng, nhiều khách hàng doanh nghiệp lớn đã đẩy mạnh mua sắm phần cứng vào cuối tháng 6.



Xu hướng này khiến dòng tiền của khách hàng chuyển khỏi các dòng máy tính lớn (mainframe) và phần mềm liên quan của IBM - những sản phẩm có biên lợi nhuận cao và được các ngân hàng, tập đoàn lớn sử dụng để xử lý khối lượng giao dịch khổng lồ.



Doanh thu mảng hạ tầng, bao gồm dòng máy chủ mainframe chủ lực, giảm 7% trong quý II. Trong khi đó, doanh thu phần mềm tăng 5% nhưng vẫn thấp hơn dự báo của thị trường.

Dù vậy, IBM vẫn ghi nhận một số điểm sáng. Đơn vị Red Hat chuyên cung cấp phần mềm nguồn mở đạt mức tăng trưởng doanh thu 11%, trong khi mảng máy chủ và thiết bị lưu trữ ngoài dòng mainframe tăng tới 37% nhờ nhu cầu đầu tư hạ tầng AI.



IBM nhận định những lo ngại về an ninh mạng đã khiến nhiều doanh nghiệp tạm thời điều chỉnh kế hoạch đầu tư, đồng thời một số hợp đồng lớn không thể hoàn tất đúng tiến độ.

Theo các nhà phân tích, mối lo này gia tăng sau khi Anthropic ra mắt mô hình AI Mythos, được cho là có khả năng phát hiện các lỗ hổng trong hệ thống máy tính mà tin tặc có thể khai thác. Điều này buộc nhiều doanh nghiệp ưu tiên tăng cường năng lực phòng thủ an ninh mạng thay vì triển khai các khoản đầu tư đã lên kế hoạch trước đó.



Diễn biến của IBM được cho là sẽ làm dấy lên thêm những lo ngại về tác động của cuộc cách mạng AI đối với các công ty phần mềm truyền thống theo mô hình "Phần mềm như một dịch vụ" (SaaS). Sau cảnh báo từ IBM, cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp cùng ngành như Salesforce, Adobe và Intuit cũng đồng loạt giảm giá.



Cùng ngày, IBM cũng công bố sáng kiến Lightwell trị giá 5 tỷ USD nhằm khắc phục các lỗ hổng bảo mật trong phần mềm nguồn mở. Chương trình được nhiều định chế tài chính lớn như Bank of America, JPMorgan Chase và Goldman Sachs hậu thuẫn./.

Chứng khoán toàn cầu giảm mạnh khi lo ngại lạm phát lấn át sóng AI Tại Mỹ, Chốt phiên ngày 15/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 537,29 điểm (1,07%), xuống 49.526,17 điểm; chỉ số S&P 500 mất 92,74 điểm (1,24%), còn 7.408,50 điểm.