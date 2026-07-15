Chứng khoán Mỹ khởi sắc nhờ lạm phát hạ nhiệt

Thị trường chứng khoán Phố Wall đã ghi nhận sắc xanh trong phiên 14/7 sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy lạm phát tại Mỹ trong tháng 6/2026 đã hạ nhiệt nhanh hơn dự báo.

Diễn biến tích cực này giúp xoa dịu nỗi lo về lộ trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bất chấp những lo ngại căng thẳng Mỹ-Iran cản trở nguồn cung dầu mỏ và cú trượt dài lịch sử của cổ phiếu IBM.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 tăng 28,25 điểm (0,4%) lên 7.543,59 điểm, qua đó lấy lại một phần đà giảm 0,8% của phiên trước đó. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà phục hồi với mức tăng 233,83 điểm (0,9%) lên 26.107,01 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones nhích nhẹ 9,63 điểm (0,1%), khép phiên ở mức 52.508,27 điểm.

Báo cáo cho thấy người tiêu dùng Mỹ phải trả chi phí xăng dầu, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác trong tháng 6/2026 với mức giá cao hơn 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, con số này khả quan hơn nhiều so với mức lạm phát 4,2% của tháng 5/2026 cũng như dự báo tăng 3,9% của giới chuyên gia.

Lạm phát bớt căng thẳng giúp giảm đáng kể áp lực thắt chặt chính sách đối với Fed. Dữ liệu từ CME Group cho thấy, giới đầu tư hiện đặt cược xác suất Fed nâng lãi suất trong cuộc họp sắp tới chỉ còn dưới 17%, giảm mạnh so với mức 42% được ghi nhận một ngày trước đó.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ 4,62% xuống 4,58%, chấm dứt đà tăng từ mức 3,97% được ghi nhận trước khi nổ ra xung đột với Iran.

Cùng ngày, tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã có buổi điều trần đầu tiên trước Quốc hội. Dù cam kết sẽ biến lạm phát cao thành "quá khứ," ông Warsh không đưa ra bất kỳ tín hiệu cụ thể nào về bước đi tiếp theo của cơ quan này.

Lực đẩy của thị trường trong phiên này chủ yếu đến từ sự phục hồi của các "ông lớn" công nghệ, vốn vừa trải qua chuỗi ngày biến động mạnh do lo ngại định giá quá cao từ cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu Micron Technology và Nvidia đã lật ngược tình thế khi tăng lần lượt 4,9% và 4,1%, bù đắp lại mức giảm 4,4% và 3,5% trong phiên đầu tuần.

Trái ngược với sắc xanh chung, cổ phiếu IBM trở thành gánh nặng lớn nhất kéo lùi chỉ số Dow Jones khi bốc hơi tới 25,2%. Theo dữ liệu của FactSet, đây là phiên giao dịch tồi tệ nhất của tập đoàn công nghệ này kể từ năm 1972.

Tâm điểm của Phố Wall tuần này cũng hướng tới mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2.

Các "đại gia" ngân hàng gồm Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs và Wells Fargo đều công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng, cho thấy sức mua của người tiêu dùng Mỹ vẫn bền bỉ. Dù vậy, phản ứng của thị trường lại có sự phân hóa: cổ phiếu Goldman Sachs vọt tăng 9%, song Citigroup lại giảm 5,3%.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên này, chỉ số VN-Index tăng 6,09 điểm, hay 0,34%, lên 1.806,63 điểm, còn chỉ số HNX-Index ghi thêm 5,44 điểm, hay 1,86%, lên 297,34 điểm./.

VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm, đóng cửa ở mức cao nhất phiên Việc VN-Index giao dịch dưới mốc 1.800 điểm trong gần như toàn bộ phiên nhưng bứt phá vào cuối ngày để đóng cửa ở mức cao nhất phiên cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn hiện diện tại các vùng giá thấp.