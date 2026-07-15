Khai mạc chuỗi triển lãm quốc tế về điện, năng lượng xanh, công nghiệp chế biến

Ngày 15/7, Công ty Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm C.I.S Vietnam phối hợp với Hội Doanh nghiệp cơ khí-điện Thành phố Hồ Chí Minh (HAMEE), cùng mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế tổ chức khai mạc chuỗi Triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026) và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026); Triển lãm điện và năng lượng (Elecs Vietnam 2026); Triển lãm quốc tế lần thứ 2 về công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản thực phẩm Việt Nam (Vietnam PFA 2026) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

Ghi nhận tại chuỗi triển lãm có hơn 800 gian hàng, với sự tham dự của gần 650 doanh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Áo, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Thái Lan…

Đặc biệt, năm nay chuỗi triển lãm tiếp tục có sự đồng hành và hợp tác của Hiệp hội các nhà sản xuất điện Hàn Quốc (KOEMA) với khu trưng bày Triển lãm điện và năng lượng (ELECS Vietnam); cũng như đoàn doanh nghiệp Trung Quốc tham dự với quy mô lớn, giới thiệu đa dạng công nghệ, thành tựu mới nhất về lĩnh vực thiết bị điện và năng lượng.

Đa dạng thiết bị điện trưng bày tại chuỗi triển lãm. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Ông Trương Trí Dũng, Tổng giám đốc Công ty Quảng cáo và hội chợ triển lãm C.I.S Vietnam chia sẻ, Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là trung tâm kinh tế trọng điểm của cả nước, luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến làm việc, hợp tác cùng phát triển.

Vietnam ETE và Greenergy Expo 2026 không nằm ngoài mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quảng bá các thiết bị, sản phẩm, tham gia kết nối giao thương trực tiếp, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm và công nghệ.

Ngoài ra, lần đầu Vietnam PFA 2026 được tổ chức đồng thời được kỳ sẽ trở thành điểm hội tụ của ngành công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản thực phẩm Việt Nam, giúp doanh nghiệp kết nối, trao đổi công nghệ, phát triển bền vững theo hướng tự động hóa, số hóa, bắt nhịp xu hướng toàn cầu.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tự động hóa tại chuỗi triển lãm. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuỗi triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 17/7/2026, Ban tổ chức còn triển khai đa dạng hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực và trải nghiệm cho doanh nghiệp tham dự, đối tác, khách tham quan như chương trình kết nối giao thương B2B giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp các nước tham gia triển lãm.

Tại lễ khai mạc chuỗi triển lãm, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công Thương) đánh giá, chuỗi triển lãm mang đến những cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp trong việc tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh,…

Về phía Bộ Công Thương, luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng cơ hội hội nhập ngày càng sâu rộng và hiệu quả trên thị trường nội địa lẫn nước ngoài.

Theo bà Giang, tham gia sự kiện xúc tiến thương mại là một trong những phương thức quảng bá sản phẩm hữu hiệu để doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Khách tham quan trải nghiệm máy móc sử dụng năng lượng xanh tại chuỗi triển lãm. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, làm tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội, Bộ Công Thương đã xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là ưu tiên phát triển nguồn năng lượng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Bộ Công Thương cũng đã trình Chính phủ xây dựng và ban hành nhiều cơ chế khuyến khích phát triển với hàng loạt chính sách ưu tiên, mang nhiều tính đột phá, được kỳ vọng sẽ tạo ra lực đẩy mạnh mẽ phát triển lĩnh vực này tại Việt Nam.

Còn đối với yêu cầu cấp thiết phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, Nhà nước đã và đang xây dựng và ban hành nhiều chỉ đạo để hoàn thiện chính sách thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu nông sản./.

Bộ Công Thương tổ chức 25 Gian hàng Xanh về tiết kiệm năng lượng tại ba miền Trong năm 2026, 25 Gian hàng Xanh thúc đẩy về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ được Bộ Công Thương tổ chức đồng loạt tại ba thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

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