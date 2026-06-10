Khai mạc chuỗi triển lãm chuyên ngành nông nghiệp 2026 tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 10/6, Triển lãm Quốc tế máy móc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất và sản phẩm nông nghiệp Việt Nam và Triển lãm Quốc tế công nghệ sinh học trong nông nghiệp (Agri & Biotech Vietnam 2026) đã khai mạc, đón khách tham quan tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuỗi sự kiện thu hút hơn 200 doanh nghiệp đến từ hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên bang Nga, Campuchia, Hàn Quốc, Singapore... tham gia trưng bày công nghệ, máy móc, vật tư và sản phẩm nông nghiệp.

Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết sau 40 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ một quốc gia từng đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trở thành một trong những nước xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn trên thế giới, với thị trường trải rộng tới gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những thành tựu trên có sự đóng góp quan trọng của khoa học và công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cũng như các khâu sau thu hoạch, chế biến, bảo quản và gia tăng giá trị sản phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp của Việt Nam đạt trên 70,6 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước và vượt mục tiêu đề ra. Riêng ngành hàng rau quả đạt 8,56 tỷ USD.

Doanh nghiệp trao đổi thông tin hợp tác với khách hành quốc tế tại Agri & Biotech Vietnam 2026. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Trong quý 1/2026, xuất khẩu nông nghiệp đạt 16,69 tỷ USD; trong đó, rau quả đạt 1,54 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2025. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để ngành nông, lâm, thủy sản hướng tới mục tiêu xuất khẩu từ 73-74 tỷ USD trong năm 2026.

Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Hòa, trong bối cảnh phát triển mới, ngành nông nghiệp xác định chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào số lượng sang chú trọng chất lượng.

Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, bảo quản và chế biến ngày càng được đẩy mạnh nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng thời nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Bên cạnh đó, các công nghệ chế biến hiện đại cùng mô hình kinh tế tuần hoàn đang được tích hợp trong chuỗi giá trị nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, an toàn và bền vững, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đóng góp vào các mục tiêu xã hội và môi trường.

Thông qua các đổi mới trong chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi; các sản phẩm sinh học; công nghệ vi sinh; giải pháp bảo vệ thực vật và mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, công nghệ sinh học đang góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và giúp nhà sản xuất đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Bên cạnh những cơ hội mở rộng thị trường, sản xuất và xuất khẩu nông sản vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như: yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng nghiêm ngặt; dịch bệnh trên động vật và thực vật; tác động của biến đổi khí hậu; ngập lụt cục bộ; thiếu hụt nguồn nước; xâm nhập mặn và quá trình chuyển đổi số chưa đồng đều giữa các địa phương.

Doanh nghiệp ký kết thoả thuận hợp tác trong khuôn khổ Agri & Biotech Vietnam 2026. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng khoa học và công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp tích hợp, tăng cường hợp tác vùng và hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc sẽ là những nền tảng quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh, sinh thái và bền vững.

Bà Nguyễn Thị Lam Hà, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS), cho rằng trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế, công nghệ sinh học đang trở thành công cụ then chốt giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và tăng khả năng chống chịu của cây trồng, vật nuôi trước tác động của biến đổi khí hậu.

Các giải pháp sinh học không chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng xanh, bền vững và hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường toàn cầu.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, trong thời gian diễn ra từ ngày 10-12/6, Agri & Biotech Vietnam 2026 còn tổ chức chuỗi diễn đàn, hội thảo chuyên sâu; trong đó, có nhiều chủ đề được doanh nghiệp quan tâm như xuất khẩu nông sản, phát triển bền vững ngành hồ tiêu và cây gia vị, nông nghiệp giảm phát thải, tín chỉ carbon, kinh tế tuần hoàn, công nghệ sinh học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

Đây là nơi cung cấp những thông tin cập nhật về các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Ấn Độ và thị trường Halal.

Các hội thảo về phân bón, nông nghiệp giảm phát thải và tín chỉ carbon sẽ giúp doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp chuyển đổi xanh bền vững, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường./.

Hơn 800 gian hàng tham dự Triển lãm Công nghiệp và sản xuất Việt Nam 2025 Đây là dịp để các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận các giải pháp tự động hóa, công nghệ 4.0, sản xuất thông minh, mở rộng mạng lưới hợp tác và kết nối toàn cầu.

