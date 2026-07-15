Việt Nam sẽ kiến tạo hệ sinh thái dữ liệu du lịch quốc gia theo mô hình nào?

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho hay nhằm khẳng định vai trò quan trọng của việc kết nối dữ liệu và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã định hướng xây dựng hệ sinh thái dữ liệu du lịch quốc gia theo mô hình “1+1+34+N.”

Trong đó, gồm: 1: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 1: Bộ Công an; 34: địa phương; N: các bộ, ngành, doanh nghiệp và tổ chức liên quan.

Mô hình hướng tới hình thành các bộ dữ liệu lõi về du khách quốc tế, dòng khách du lịch và trải nghiệm du khách, tạo nền tảng xây dựng hồ sơ du khách số, nâng cao năng lực dự báo, điều hành và cá nhân hóa dịch vụ. Dữ liệu được kết nối và khai thác hiệu quả sẽ mở ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp công nghệ du lịch và khu vực kinh tế tư nhân.

Với mô hình “1+1+34+N,” giai đoạn 2026-2027, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung kết nối, đồng bộ các nguồn dữ liệu phân tán giữa bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để hình thành hệ thống dữ liệu lõi.

Các địa phương sẽ chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu du lịch, kết nối dữ liệu từ doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý điểm đến nhằm nâng cao thời gian lưu trú, mức chi tiêu và tỷ lệ khách quay trở lại. Một số địa phương có hạ tầng số tốt và lượng khách lớn sẽ được lựa chọn triển khai trước để đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng mô hình.

Thời gian qua, Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã trở thành điểm hẹn của những hành trình trải nghiệm độc đáo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo kế hoạch, từ năm 2027 trở đi, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình dùng chung, ban hành các tiêu chuẩn dữ liệu, cơ chế chia sẻ và khai thác dữ liệu, đồng thời mở rộng triển khai trên phạm vi toàn quốc. Song song với đó, khuyến khích doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp du lịch và các nền tảng số tham gia phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện ngành du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Vừa qua, ngày 24/6, nền tảng “Quản trị và Kinh doanh du lịch” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì đã được đưa vào Danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia theo Quyết định số 1132/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Nền tảng “Quản trị và Kinh doanh du lịch” nằm trong nhóm B bao gồm 62 nền tảng.

Đây là nhóm các nền tảng số dùng chung quốc gia cho ngành, lĩnh vực, với phạm vi triển khai trên toàn quốc, để giải quyết bài toán của một ngành, lĩnh vực gắn với quy trình nghiệp vụ chuyên ngành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc quy định pháp luật chuyên ngành.

Nền tảng “Quản trị và Kinh doanh du lịch” được xây dựng nhằm kiến tạo hạ tầng dữ liệu lõi của ngành du lịch Việt Nam, chuyển đổi phương thức quản lý từ hành chính sang quản trị bằng dữ liệu, chuyển đổi hoạt động kinh doanh từ phân tán sang kết nối số, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm du khách và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam./.

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