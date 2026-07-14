Xây dựng Điểm hẹn bản sắc Lào Cai thành thương hiệu du lịch cuối tuần

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các tuyến phố đi bộ trên địa bàn 4 phường Yên Bái, Lào Cai, Sa Pa và Nghĩa Lộ, hướng tới xây dựng Chương trình "Điểm hẹn bản sắc Lào Cai" trở thành sản phẩm văn hóa-du lịch đặc trưng, góp phần phát triển du lịch và kinh tế đêm.

Theo kế hoạch, Chương trình “Điểm hẹn bản sắc Lào Cai” được tổ chức theo mô hình không gian văn hóa mở, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa truyền thống và các hoạt động du lịch cộng đồng, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân và du khách vào dịp cuối tuần.

Mỗi địa phương sẽ xây dựng chủ đề riêng phù hợp với bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch và đặc điểm không gian đô thị, tập trung vào các hoạt động trải nghiệm như: trình diễn nghề thủ công truyền thống, giới thiệu ẩm thực địa phương, quảng bá sản phẩm du lịch, giao lưu cộng đồng, nghệ thuật đường phố và các hoạt động văn hóa đặc sắc khác.

Các chương trình sẽ được tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy hằng tuần theo hình thức luân phiên giữa các địa phương, mỗi địa phương đảm nhiệm một chương trình mỗi tháng, tạo chuỗi hoạt động xuyên suốt phục vụ người dân và du khách. Khi chương trình đi vào ổn định, tỉnh sẽ nghiên cứu mở rộng quy mô và tăng tần suất tổ chức phù hợp với nhu cầu thực tế.

Riêng trong tháng 7/2026, phường Yên Bái khai trương Phố đi bộ Hào Gia gắn với các hoạt động của Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai vào tối 16/7.

Các địa điểm tổ chức gồm: Phố đi bộ Hào Gia (phường Yên Bái), Phố đi bộ Đinh Lễ (phường Lào Cai), khu vực Sân Quần (phường Sa Pa) và Quảng trường Golden Field (phường Nghĩa Lộ). Đồng thời, tỉnh sẽ xây dựng hệ thống nhận diện thống nhất cho Chương trình "Điểm hẹn bản sắc Lào Cai", tăng cường quảng bá trên các nền tảng số và từng bước đưa chương trình trở thành sản phẩm du lịch văn hóa tiêu biểu của tỉnh.

Song song với tổ chức các hoạt động, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội; xây dựng các sản phẩm truyền thông số, video, hình ảnh giới thiệu chương trình tới người dân và du khách, gắn quảng bá với các sự kiện, lễ hội và chương trình kích cầu du lịch.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao là cơ quan thường trực, chủ trì hướng dẫn, điều phối và xây dựng lịch hoạt động chung; đồng thời hỗ trợ các địa phương về chuyên môn, bảo tồn và truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống, đánh giá hiệu quả chương trình để từng bước nhân rộng mô hình trong những năm tiếp theo.

Các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, huy động nguồn lực xã hội hóa và kết nối doanh nghiệp du lịch nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến phố đi bộ, góp phần xây dựng Lào Cai trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc./.

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