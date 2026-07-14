“Hồng Gai - Hành trình trải nghiệm văn hóa”: Du lịch trên nền di sản

Tỉnh Quảng Ninh vừa chính thức ra mắt sản phẩm du lịch mới mang tên “Hồng Gai - Hành trình trải nghiệm văn hóa,” đưa du khách khám phá từ không gian linh thiêng của đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, qua cụm di tích-khu văn hóa núi Bài Thơ, đến không gian Bảo Hải Linh Thông Tự-Cầu May, nằm giữa phố thị Hồng Gai và vịnh Hạ Long kỳ vĩ.

Hành trình này được thiết kế như một tuyến trải nghiệm qua những điểm di tích, cảnh quan văn hóa tiêu biểu, giàu bản sắc của vùng đất Hồng Gai, đưa du khách đi qua các lớp trầm tích văn hóa gắn với biển và núi.

Đây là sản phẩm du lịch nhằm kết nối các điểm đến văn hóa, lịch sử và tâm linh tiêu biểu trên địa bàn phường Hồng Gai, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao trải nghiệm của du khách khi đến với Hạ Long.

Không chỉ tham quan các di tích, du khách còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa thông qua nhiều hoạt động đặc sắc. Hành trình bắt đầu tại đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn - nơi thờ danh tướng nhà Trần có công bảo vệ vùng biển Đông Bắc.

Trong không gian tựa núi, hướng vịnh, du khách được nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, văn hóa biển Hạ Long và tín ngưỡng của ngư dân xưa; tham quan giếng cổ trong khuôn viên đền - công trình độc đáo nằm sát biển nhưng vẫn giữ được nguồn nước ngọt qua nhiều thế kỷ.

Từ đền Đức Ông, tuyến trải nghiệm tiếp nối đến cụm di tích lịch sử núi Bài Thơ - nơi lưu giữ dấu ấn bài thơ khắc đá của vua Lê Thánh Tông từ năm 1468, đồng thời là vị trí chiến lược quan trọng bảo vệ vùng biển Đông Bắc trong lịch sử.

Các gian hàng bán sản phẩm OCOP, ẩm thực truyền thống. (Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Ninh)

Một trong những điểm nhấn của chương trình là không gian trải nghiệm văn hóa Việt với chủ đề “Bảy nhịp hồn Việt”, nơi du khách có thể thưởng trà, tìm hiểu thư pháp, Việt phục, nhạc cụ dân tộc, sản phẩm OCOP, nghề thủ công truyền thống, trải nghiệm làm nến, làm hương và giao lưu cùng các nghệ nhân.

Không gian được bố trí hài hòa, tạo nên bầu không khí gần gũi, góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng. Mỗi gian hàng là một câu chuyện riêng biệt và du khách có thể chạm, nghe, thử, cũng như giao lưu cùng nghệ nhân. Nhờ đó, trải nghiệm trở nên gần gũi, phù hợp với nhiều dòng khách, kể cả nội tỉnh, khách lưu trú tại trung tâm Hạ Long, học sinh, sinh viên, các đoàn thể và những du khách muốn tìm một hoạt động nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc.

Bên cạnh đó, nghi lễ tế tưởng nhớ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn được tái hiện trang trọng ngay tại sân Phương Đình.

Trong không gian sân Phương Đình, tiếng trống, tiếng chiêng cùng lời xướng nghi lễ giúp du khách hiểu thêm về truyền thống “uống nước nhớ nguồn,” tinh thần yêu nước và lịch sử giữ nước của dân tộc. Việc phục dựng được thực hiện theo hướng giữ gìn tính nguyên bản, tránh sân khấu hóa hay thương mại hóa các giá trị tín ngưỡng, vẫn giữ sự trang nghiêm và giúp người xem hiểu ý nghĩa tri ân tiền nhân, cầu bình an, mưa thuận gió hòa.

Sau hành trình khám phá di tích và không gian văn hóa, du khách tiếp tục trải nghiệm tại quần thể tâm linh Bảo Hải Linh Thông Tự-Cầu May với các hoạt động thiền trà, thiền chuông xoay, thiền hoa đăng, thưởng ngoạn cảnh quan và ngắm hoàng hôn bên vịnh Hạ Long.

Đây được xem là điểm dừng chân mang đến sự thư thái, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp thanh bình của Hồng Gai giữa lòng đô thị di sản.

Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt về núi Bài Thơ, vịnh Hạ Long, rừng thông và không gian phố thị bên bờ di sản. Không gian Ngũ Phương Bảo Tháp, thiền trà, thiền chuông xoay, thiền hoa đăng, ngắm hoàng hôn và chụp ảnh lưu niệm tạo nên phần kết giàu cảm xúc. Đó là khoảnh khắc để du khách lắng lại, cảm nhận một Hồng Gai an yên, sâu hơn sau nhịp sống đô thị thường ngày.

Từ tháng 7 này, chương trình sẽ được tổ chức định kỳ vào chiều thứ Bảy cuối tháng; trong giai đoạn đầu có thể triển khai thêm vào tuần đầu tháng để phục vụ nhu cầu trải nghiệm của người dân và du khách.

Sau khi dự án mở rộng công viên cây xanh và khu dịch vụ tại đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn hoàn thành, các hoạt động văn hóa, giới thiệu sản phẩm OCOP và biểu diễn nghệ thuật truyền thống sẽ được tổ chức thường xuyên.

Để sản phẩm phát huy hiệu quả, phường Hồng Gai sẽ phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị lưu trú và các tổ chức du lịch trong việc quảng bá, kết nối tour, đồng thời xây dựng bộ nhận diện, bản đồ tuyến điểm, hệ thống mã QR, lịch hoạt động và nền tảng phản hồi du khách nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Khi hệ thống hạ tầng được hoàn thiện và chuỗi hoạt động được tổ chức ổn định, sản phẩm được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới của du lịch Hạ Long, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao sức hấp dẫn của du lịch văn hóa Quảng Ninh.

Sự ra đời của “Hồng Gai - Hành trình trải nghiệm văn hóa” không chỉ làm phong phú thêm hệ thống sản phẩm du lịch của Quảng Ninh mà còn khẳng định hướng phát triển du lịch dựa trên nền tảng di sản, đưa các giá trị văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch bền vững./.

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