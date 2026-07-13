“Không gian di sản” đặc biệt giữa lòng Thủ đô: Điểm đến quảng bá văn hóa truyền thống

Đến không gian văn hóa truyền thống Cadao Collective, du khách trong nước và quốc tế được trải nghiệm trọn vẹn cả ba loại hình nghệ thuật di sản đặc trưng Hà Nội, bao gồm xẩm, ca trù và rối nước.

Từng bước khẳng định vị thế là trung tâm sáng tạo văn hóa của cả nước, thời gian qua Hà Nội đã không ngừng đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào đời sống đương đại, biến di sản thành nguồn lực phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Đặc biệt, sự ra đời của các không gian sáng tạo mới từ nghệ thuật múa rối nước, trình diễn ca trù, xẩm, đến các làng nghề… đã tạo thêm sản phẩm đậm dấu ấn bản địa, mang đến sức sống mới cho di sản Việt.

Trong số các không gian đó, Cadao Collective vừa ra mắt đã trở thành điểm đến cho du khách quốc tế tiếp cận di sản bằng trải nghiệm đa giác quan, kết hợp biểu diễn, giao lưu, ẩm thực và tìm hiểu văn hóa.

Hoạt động cũng là minh chứng thực tiễn sinh động cho cách mà các doanh nghiệp, nghệ sỹ Việt Nam hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó ưu tiên đẩy mạnh quảng bá, hội nhập quốc tế, tôn vinh bản sắc văn hóa, phát huy giá trị di sản nhằm nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Không gian di sản đặc biệt

Đến với không gian văn hóa truyền thống Cadao Collective, du khách trong nước và quốc tế được trải nghiệm trọn vẹn cả ba loại hình nghệ thuật di sản đặc trưng Hà Nội, bao gồm xẩm, ca trù và rối nước.

Tại đây, các nghệ sỹ Phường rối Tây Hồ trình diễn những tương tác sân khấu độc đáo, kết hợp giữa rối bóng và rối nước trên nền âm nhạc dân gian đương đại. Còn Giáo phường ca trù Thái Hà với truyền thống bảy đời nghệ nhân, mang đến chiều sâu của loại hình nghệ thuật đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

“Xẩm Show” mang đến các làn điệu: “Xẩm 36 phố phường,” “Vui nhất có chợ Đồng Xuân,” “Xẩm diêm huê,” “Mục hạ vô nhân”… với phần trình diễn của Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Hoạch; Thạc sỹ nghệ thuật, nghệ nhân Tạ Hạnh; nghệ sỹ Trần Koóng... (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Trong khi đó, không gian hát xẩm giúp du khách trực tiếp thưởng thức những làn điệu cổ, gặp gỡ, giao lưu với các nghệ nhân gạo cội để cùng tìm hiểu về loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc này.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Vietnamplus về ý tưởng tạo nên không gian nghệ thuật đặc biệt này, Chủ tịch Công ty Cổ phần Giải pháp Kinh doanh Corex, bà Nguyễn Hoài Thu cho hay Cadao Collective là một không gian văn hóa đặc biệt được xây dựng với mong muốn kết nối giữa nghệ thuật truyền thống và đời sống hiện đại. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, các không gian sáng tạo đang có nhiều điều kiện thuận lợi để hoạt động, qua đó vừa bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật, di sản của dân tộc.

“Tại đây, không gian được phân chia tinh tế thành ba khu vực là làng, phố và nhà. Trong đó, tầng một tái hiện không gian làng với các buổi trình diễn rối nước cách tân được làm mới thường xuyên để tạo ra một đời sống nghệ thuật thực thụ cho các nghệ sỹ. Tiếp nối là không gian phố, nơi giới thiệu đặc sản như trà, càphê và đặc biệt là khu bếp mở chế biến sôcôla thủ công mang đậm hương vị bản địa Việt Nam thay vì phong cách phương Tây thuần túy. Ở tầng cao nhất là không gian dành cho ca trù và hát sẩm được thể hiện theo lối ‘hát chơi’ phóng khoáng, nơi các nghệ sỹ gạo cội, giới trẻ và khán giả giao lưu gần gũi đúng chất Hà Nội,” bà Nguyễn Hoài Thu chia sẻ.

Đại diện ban tổ chức nhấn mạnh yếu tố thủ công chính là linh hồn của Cadao Collective khi toàn bộ thủy đình, các chi tiết trang trí kế thừa hoa văn đời Trần, đời Lý và các con rối đều do nghệ nhân tự tay thiết kế, chế tác từ gỗ sung, gỗ mít. Đơn vị tổ chức cũng đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ hoàn toàn sản xuất sôcôla thủ công, không dùng máy móc để khẳng định trình độ nghệ thuật của Việt Nam và tránh việc máy móc làm mai một sáng tạo của con người.​

﻿ ​ “Rối Show” gắn liền với hoạt động của Phường rối Tây Hồ được các nghệ nhân, nghệ sỹ từ các phường rối cổ truyền trình diễn. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Điểm đến quảng bá văn hóa truyền thống

Với kinh nghiệm hơn 16 năm hoạt động sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa truyền thống, từ quy hoạch kiến trúc đến viết kịch bản cho các show diễn lớn như “Đất nước Thiên Hùng Ca” hay “Rối mơ”…, bà Hoài Thu mong muốn tạo ra những điểm đến văn hóa có chiều sâu và sức lan tỏa lớn.

Đặc biệt, không chỉ hướng tới du khách quốc tế từ các thị trường như châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản… thông qua việc kết nối với các đơn vị lữ hành, bà Hoài Thu bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến sự quan tâm lớn từ thế giới trẻ thuộc thế hệ Gen Z, Gen Alpha đối với các giá trị văn hóa truyền thống đang được nỗ lực làm mới, phù hợp hơn với đời sống đương đại.

“Đây là một tín hiệu đáng mừng. Bởi chúng ta không chỉ mang văn hóa Việt Nam ra quảng bá ở nước ngoài, mà quan trọng hơn là thế hệ trẻ của Việt Nam cũng thể hiện họ rất yêu di sản. Chúng tôi hy vọng các công ty du lịch lữ hành trong thời gian tới sẽ kết nối để đưa du khách tới những điểm đến là các không gian văn hóa sáng tạo mới của Hà Nội,” bà Nguyễn Hoài Thu nói.

Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa như bà Nguyễn Hoài Thu bày tỏ mong muốn Nhà nước sớm có thêm các chính sách hỗ trợ cụ thể như không gian làm việc cho nghệ sỹ, cơ hội tiếp cận nguồn vốn nhằm tạo thêm động lực đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho việc bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa của dân tộc, đồng thời xây dựng thêm những không gian, sản phẩm hấp dẫn để phục vụ, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế đến với Hà Nội./.

﻿ ​ Du khách trải nghiệm và "chạm" vào di sản trong không gian văn hóa truyền thống Cadao Collective. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

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