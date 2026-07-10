Chương trình hòa nhạc 'The Symphony of Time' hội tụ ba nghệ sỹ opera quốc tế

Tối 10/7, chương trình hòa nhạc “The Symphony of Time” kỷ niệm 3 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (9/7/2023-9/7/2026) đã mang đến cho khán giả cơ hội thưởng thức giọng ca đỉnh cao của 3 nghệ sỹ opera: Soprano Diana Damrau, tenor Javier Camarena và mezzo-soprano Marina Viotti.

Chương trình do Cục Công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm thực hiện, có sự tham gia biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Hợp xướng Phương Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Đây là lần đầu tiên cả 3 nghệ sỹ opera tên tuổi thế giới đặt chân tới Việt Nam.

Khán giả Thủ đô được thưởng thức những trích đoạn opera kinh điển như: “Roméo và Juliette,” “Carmen,” “Norma,” “La Traviata,” “Les Contes d'Hoffmann,” cùng các aria nổi tiếng “Je veux vivre,” “O mio babbino caro,” “Casta Diva.” Không gian âm nhạc còn mở rộng với bản hợp xướng “Nelle tue mani” từ phim “Gladiator” (Võ sỹ giác đấu) và “Libertango” của Astor Piazzolla, tạo nên một đêm diễn đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ bel canto cổ điển đến những giai điệu điện ảnh gần gũi.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sở hữu chất giọng soprano trong sáng cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, cách xử lý tác phẩm vượt qua mọi giới hạn và độ khó của một cách tinh tế, Diana Damrau khiến công chúng đặc biệt yêu thích bởi những thủ pháp coloratura rất sáng tạo - một trong những kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác, tốc độ và khả năng kiểm soát giọng hát ở mức cao nhất.

Chính điều này đã làm nên dấu ấn của nghệ sỹ trong những vai diễn nổi tiếng như “Nữ hoàng bóng đêm” (Queen of the Night); “Die Zauberflöte” (Cây sáo thần) của Mozart - một trong những vai thử thách soprano bậc nhất trong kho tàng opera.

Lần đầu tiên đến Việt Nam, nghệ sỹ Diana Damrau chia sẻ niềm hạnh phúc khi được biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm. Cô hào hứng khi được giới thiệu văn hóa của quê hương mình tới khán giả Việt Nam, đồng thời có cơ hội tìm hiểu nền văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam.

Nghệ sỹ tỏ ra vui mừng khi chứng kiến sự phát triển của đời sống âm nhạc hàn lâm tại Việt Nam và tin rằng, nghệ thuật là cầu nối để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu. Opera là sự kết tinh của nhiều loại hình nghệ thuật, kể những câu chuyện về cuộc sống bằng âm nhạc, diễn xuất và giọng hát, qua đó kết nối cảm xúc giữa con người với con người.

Chương trình được dẫn dắt bởi Nhạc trưởng Trần Nhật Minh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cùng với Diana Damrau, nghệ sỹ Javier Camarena được xem là một trong những giọng tenor bel canto hàng đầu thế giới hiện nay. Sở hữu chất giọng sáng đẹp, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và khả năng xử lý những nốt cao với sự thanh thoát hiếm có, Javier Camarena đã trở thành tên tuổi được yêu mến trên các sân khấu opera danh giá toàn cầu.

Nghệ sỹ Marina Viotti là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sỹ đương thời tại châu Âu, với chất giọng mezzo-soprano giàu màu sắc, chiều sâu biểu cảm và cá tính nghệ thuật.

Theo nghệ sỹ Marina Viotti, Nhà hát Hồ Gươm là một trong những nhà hát opera hiện đại và đẹp nhất mà chị từng biểu diễn, với kiến trúc ấn tượng và chất lượng âm nhạc rất tốt. Nữ nghệ sỹ bày tỏ kỳ vọng Nhà hát Hồ Gươm sẽ tiếp tục trở thành cầu nối đưa đông đảo công chúng đến với âm nhạc hàn lâm bằng những cách tiếp cận sáng tạo, góp phần xây dựng một môi trường nghệ thuật cởi mở.../.

‘Những nhạc công Louvre’ biểu diễn âm nhạc bất hủ của Mozart tại Nhà hát Hồ Gươm Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Étienne Lemieux-Després cùng sự xuất hiện giọng ca soprano Sofia Savenko, dàn nhạc Pháp sẽ trình diễn những bản nhạc bất hủ của thiên tài âm nhạc Mozart.

Sau 3 năm đi vào hoạt động, Nhà hát Hồ Gươm đã thực hiện 279 chương trình với 320 buổi diễn, trong đó có 56 chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, 48 chương trình quốc tế và 216 chương trình có doanh thu. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, Nhà hát Hồ Gươm đã thực hiện vượt chỉ tiêu 102% với 82 chương trình, trong đó có 18 chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, 7 chương trình Quốc tế và 53 chương trình có doanh thu. Những kết quả này cho thấy sự phát triển vượt bậc của Nhà hát Hồ Gươm, khẳng định vai trò của một thiết chế văn hóa hiện đại, góp phần định hình và thay đổi thói quen thưởng thức của công chúng với nghệ thuật hàn lâm.